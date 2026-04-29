До закриття міжбанку у середу, 29 квітня, курс долара знизився на 3 копійки у купівлі та продажу, євро подешевшало на 9 копійок у купівлі та на 10 копійок у продажу.
29 квітня 2026, 17:34
Долар подешевшав на міжбанку на 3 копійки, євро — на 10 копійок
► Читайтесторінку «Мінфіна» у фейсбуці: головні фінансові новини
|
Відкриття 29 квітня
|
Закриття 29 квітня
|
Зміни
|
44,09/44,12
|
44,06/44,09
|
3/3
|
51,59/51,61
|
51,50/51,51
|
9/10
Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 43,80−44,29 грн. Євро купують за 51,25 грн, а продають за 51,90 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 43,90−44,00, євро — 51,49−51,67 грн.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі