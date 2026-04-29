Термін подачі заявок на виплати 3000 гривень для дітей ВПО, незалежно від рівня сукупного доходу їхніх батьків, продовжено до 1 червня 2026 року. Про ценаписав Голова Податкового комітету Данило Гетманцев.
29 квітня 2026, 14:34
Гетманцев: термін подачі заявок на виплати 3000 гривень для дітей ВПО продовжено
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Виплати дітям
З асловами Гетманцева, аби кожен встиг підготувати документи та оформити допомогу, термін подачі заявок продовжено до 1 червня 2026 року.
Нарахування виплат для дітей, як і планувалося, буде здійснюватися ретроспективно — з 1 лютого 2026 року, але за умови, що заява буде подана у новий термін до початку червня.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 7 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі