Канада готує заборону криптоматів, Gemini відкрила біржову торгівлю для ШІ-агентів: що нового

Канада готує повну заборону криптоматів: уряд бачить у них загрозу фінансовій безпеці

Федеральний уряд Канади розглядає можливість введення заборони на роботу криптовалютних банкоматів у межах посилення боротьби з фінансовими злочинами. Відповідна ініціатива була представлена у весняному економічному звіті уряду.

Згідно з даними урядового документа, криптомати перетворилися на «основний інструмент», який шахраї використовують для обману громадян та відмивання грошей, отриманих незаконним шляхом.

Експерти та фінансова розвідка країни (FINTRAC) виділяють кілька причин, чому ці пристрої стали такими популярними серед зловмисників:

Висока швидкість — транзакції відбуваються майже миттєво.

Доступність — для операцій не потрібен банківський рахунок.

Анонімність: вимоги до ідентифікації особи є мінімальними — часто для переказів до $1 000 достатньо лише номера телефону.

Відсутність нагляду — на відміну від банківських установ, біля терміналів немає персоналу, який міг би помітити підозрілу поведінку клієнта.

За інформацією CBC News, Канада наразі займає лідерські позиції у світі за концентрацією таких пристроїв на душу населення. У країні функціонує близько 4 000 криптоматів, що становить понад 10% від загальної кількості таких терміналів у всьому світі (понад 39 000 одиниць).

На сьогодні криптомати класифікуються як бізнес із надання грошових послуг (MSB), прирівнюючись до звичайних обмінників чи сервісів переказів. Спеціалізованого законодавства, яке б враховувало специфіку криптовалютних операцій через термінали, у Канаді наразі не існує.

Епоха ШІ-трейдингу:Gemini відкрила прямий доступ до торгів для автономних агентів

Криптобіржа Gemini оголосила про запуск платформи Agentic Trading. Ця функція дозволяє користувачам інтегрувати провідні моделі штучного інтелекту, як-от ChatGPT або Claude, безпосередньо до своїх торгових акаунтів для ведення автономної діяльності. Про це повідомляє The Block.

Завдяки новому інструментарію ШІ-агенти отримують повний цикл управління активами в межах заданих лімітів:

Аналіз ринку: безперервний моніторинг котирувань у реальному часі.

Виконання операцій: самостійне розміщення ордерів та проведення угод.

Контроль ризиків: автоматичне управління позиціями згідно з обраною стратегією.

Система побудована на відкритому стандарті Model Context Protocol (MCP) від компанії Anthropic, що забезпечує надійне з'єднання агентів із зовнішніми API.

Для розширення можливостей розроблено спеціальний набір інструментів Trading Skills:

Find the Spread дозволяє ШІ миттєво дізнаватися різницю між ціною купівлі та продажу для будь-якої пари.

Retrieve Candles відкриває доступ до історичних даних для аналізу патернів та тестування стратегій на минулих періодах (бектестинг).

У Gemini стверджують, що це перший подібний інструмент, доступний на базі регульованої американської біржі. Компанія розглядає цей крок як початок глобальної трансформації взаємодії людини з фінансами. У цій «новій парадигмі» користувач визначає лише загальні цілі, тоді як ШІ бере на себе технічне виконання, дисципліну та пошук ринкових закономірностей.

Ранній інвестор Ethereum «прокинувся» через 11 років: прибуток зріс у понад 7 000 разів

Один із перших учасників ICO Ethereum вперше з моменту запуску мережі активував свій гаманець, перемістивши значний обсяг активів. Увечері 28 квітня адреса «0xCD5 … 7a336» переказала 10 000 ETH (ринковою вартістю близько $23 млн) на новий рахунок.

Аналітики Lookonchain звернули увагу на те, наскільки вигідним виявилося це вкладення:

У липні 2015 року інвестор придбав цей обсяг монет лише за $3100.

За понад десятиліття капітал власника збільшився у 7 465 разів.

Такі транзакції традиційно сприймаються ринком як підготовка до продажу або реструктуризації портфеля.

Поведінка цього «сплячого» гаманця не є поодинокою — останнім часом великі гравці все частіше переміщують старі активи.

Позначка $60 000 стала «залізобетонним» дном для біткоїна — Bernstein

На тлі наближення вартості біткоїна до історичної межі у $80 000, аналітики Bernstein констатують значне зміцнення ринкових фундаментів. Експерти впевнені, що нещодавнє падіння до рівня $60 000 було «чітким дном», за яким слідуватиме масштабний та тривалий період зростання. Про це повідомляє The Block.

Аналітики виділяють три головні причини оптимізму:

Інституційний попит: завдяки спотовим ETF формується стійка база довгострокових власників — наразі близько 60% усіх випущених біткоїнів не переміщувалися понад рік.

Стратегія MicroStrategy: компанія продовжує агресивне накопичення, зосередивши у своїх руках 818 334 BTC, та залучає нових інвесторів через спеціалізовані фінансові продукти.

Інтеграція з банківським сектором: традиційні фінансові гіганти, як-от Morgan Stanley та Charles Schwab, активно впроваджують інструменти для торгівлі біткоїном та Ethereum, роблячи криптоактиви доступнішими для масового інвестора.

Bernstein зазначає, що крипторинок перестав бути лише історією про ціну біткоїна. Блокчейн стає стандартом для реальних фінансових операцій:

Стейблкоїни: Їхня ринкова пропозиція сягнула рекордних $300 млрд. Ці активи все частіше використовують для звичайних доларових розрахунків, що робить їх менш залежними від ринкових коливань.

Токенізація (RWA): Сегмент реальних активів на блокчейні продемонстрував вибухове зростання на 110% за рік, досягнувши $345 млрд. Найбільший внесок забезпечили казначейські облігації та приватне кредитування.

Попри позитивний прогноз, експерти згадують про довгострокові виклики, зокрема квантову загрозу. Проте в Bernstein впевнені, що блокчейн-спільнота встигне впровадити постквантовий захист до того, як це стане критичною проблемою.

Станом на момент виходу матеріалу біткоїн торгується поблизу позначки $77 120, додавши за останню добу майже 0,5%.