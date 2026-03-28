Вперше за 165 років на доларах замінять підпис казначея на підпис Трампа

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
28 березня 2026, 9:06

Вперше за 165 років на доларах замінять підпис казначея на підпис Трампа

У США буде випущено купюри з підписом президента Дональда Трампа, повідомляє Міністерство фінансів США. Випуск банкнот присвячений 250-річчю США. Reuters зазначає, що перші 100-доларові купюри будуть надруковані в червні.

У США буде випущено купюри з підписом президента Дональда Трампа, повідомляє Міністерство фінансів США.

Що відомо

Раніше підпис чинного президента ніколи не розміщувався на американських банкнотах. Reuters зазначає, що з 1861 року на купюрах традиційно ставилися два підписи: міністра фінансів та голови Казначейства.

Тепер же, вперше за 165 років, підпис останнього буде прибрано: замість діючого казначея США Брендона Біча банкноти підпише Трамп. «Напередодні 250-річчя нашої великої нації американські гроші й надалі символізуватимуть процвітання, силу та непохитний дух американського народу під керівництвом президента Трампа», — наводить Мінфін заяву Біча.

Законодавство США надає Міністерству фінансів повноваження для зміни дизайну банкнот. Потрібно лише збереження кількох елементів, зокрема, слів «In God we trust»; крім того, на купюрах дозволяється зображати лише померлих людей.

Reuters звертає увагу на те, що поява підпису президента на банкнотах є частиною ширшої кампанії адміністрації Трампа щодо популяризації його особи. Ім'я президента тепер прикрашає будинки, установи, військові кораблі; воно впроваджується у назви державних програм та ініціатив. Раніше Федеральна комісія у справах мистецтв, члени якої були призначені Трампом, схвалила дизайн монет із його зображенням.

Міністр фінансів Скотт Бессент пояснив появу підпису Трампа на купюрах: «Під керівництвом президента Трампа ми рухаємося до безпрецедентного економічного зростання, сталого домінування долара, фінансової потужності та стабільності. Немає більш ефективного способу відзначити історичні здобутки нашої великої країни та президента Дональда Трампа, ніж випустити американські доларові купюри з його ім'ям».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
+30
Aktair1
Aktair1
28 березня 2026, 10:23
#
І одночасно воно хоче знизити курс долара до історичних мінімумів
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами