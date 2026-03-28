Вперше за 165 років на доларах замінять підпис казначея на підпис Трампа

У США буде випущено купюри з підписом президента Дональда Трампа, повідомляє Міністерство фінансів США. Випуск банкнот присвячений 250-річчю США. Reuters зазначає, що перші 100-доларові купюри будуть надруковані в червні.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

Раніше підпис чинного президента ніколи не розміщувався на американських банкнотах. Reuters зазначає, що з 1861 року на купюрах традиційно ставилися два підписи: міністра фінансів та голови Казначейства.

Тепер же, вперше за 165 років, підпис останнього буде прибрано: замість діючого казначея США Брендона Біча банкноти підпише Трамп. «Напередодні 250-річчя нашої великої нації американські гроші й надалі символізуватимуть процвітання, силу та непохитний дух американського народу під керівництвом президента Трампа», — наводить Мінфін заяву Біча.

Законодавство США надає Міністерству фінансів повноваження для зміни дизайну банкнот. Потрібно лише збереження кількох елементів, зокрема, слів «In God we trust»; крім того, на купюрах дозволяється зображати лише померлих людей.

Reuters звертає увагу на те, що поява підпису президента на банкнотах є частиною ширшої кампанії адміністрації Трампа щодо популяризації його особи. Ім'я президента тепер прикрашає будинки, установи, військові кораблі; воно впроваджується у назви державних програм та ініціатив. Раніше Федеральна комісія у справах мистецтв, члени якої були призначені Трампом, схвалила дизайн монет із його зображенням.

Міністр фінансів Скотт Бессент пояснив появу підпису Трампа на купюрах: «Під керівництвом президента Трампа ми рухаємося до безпрецедентного економічного зростання, сталого домінування долара, фінансової потужності та стабільності. Немає більш ефективного способу відзначити історичні здобутки нашої великої країни та президента Дональда Трампа, ніж випустити американські доларові купюри з його ім'ям».