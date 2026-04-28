Реєстрація акцій за тиждень замість місяців: в Україні готують реформу

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) спільно з Національним депозитарієм України (НДУ) представили нову модель реєстрації випусків акцій. Головна мета реформи — спрощення входу на ринок та цифровізація застарілих процедур. Про це повідомляє пресслужба НКЦПФР.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що зміниться?

Ключовою зміною стане делегування частини функцій із реєстрації непублічних випусків акцій безпосередньо Центральному депозитарію. Комісія при цьому зосередиться на стратегічному нагляді.

«Сьогодні реєстрація може тривати місяці, і ми хочемо скоротити цей шлях до одного-двох тижнів», — наголосив голова НКЦПФР Олексій Семенюк.

Ключові аспекти концепції:

Принцип «єдиного вікна»: емітентам більше не доведеться дублювати документи між різними установами.

Цифровізація: процес, який не змінювався понад 20 років, планують перевести в сучасний цифровий формат.

Спрощений старт: на першому етапі модель випробують на створенні приватних акціонерних товариств із визначеним колом інвесторів та збільшенні капіталу за рахунок прибутку.

Коли чекати на зміни?

Для запуску «єдиного вікна» необхідні законодавчі зміни. За оптимістичними прогнозами НКЦПФР, нова система може повноцінно запрацювати у 2027 році — після ухвалення відповідних законів та завершення технічної підготовки.