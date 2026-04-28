Мінфін залучив понад 4,5 млрд грн на аукціоні ОВДП

Міністерство фінансів 28 квітня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 4,57 млрд грн в еквіваленті, що на 0,95 млрд грн менше, ніж минулого тижня — 5,52 млрд грн. Про це свідчать дані міністерства.

Що пропонували інвесторам

Міністерство фінансів традиційно запропонувало інвесторам гривневі військові облігації:

91,75 млн грн під 15,15% (с/з 15,12%) з погашенням 21 липня 2027 року (минулого тижня середньозважений рівень дохідності був 15,15%);

55,04 млн грн під 16,15% (с/з 16,13%) з погашенням 25 квітня 2029 року.

В іноземній валюті:

$100,24 млн під 3,24 (с/з 3,13%) з погашенням 30 березня 2028 року.

Із початку 2026 року держава вже залучила понад 140 млрд грн, а з початку повномасштабної війни — понад 2,2 трлн гривень.

У Міністерстві фінансів зазначають, що всі кошти від розміщення воєнних облігацій спрямовуються на підтримку Збройних Сил України та посилення фінансової стійкості держави.

Про військові облігації

Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.

Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.

Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП.