Nova Post доставлятиме посилки у поштомати myflexbox в Австрії

Nova Post розпочинає доставку посилок у поштомати myflexbox в Австрії, використовуючи власний автопарк. Перший етап співпраці охоплює Відень, із подальшим масштабуванням на всю країну, йдеться у повідомленні компанії.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що це значить для клієнта

Тепер клієнти Nova Post можуть отримати посилки вагою до 30 кг у зручний час без прив’язки до кур'єра через один з-понад 200 поштоматів у Відні.

Автоматичні точки обслуговування доступні 24/7 і розташовані на АЗК, поруч або всередині торгівельних центрів та магазинів, як-от LIBRO та PAGRO DISKONT, на вокзалах, у житлових комплексах тощо.

«Партнерство з myflexbox — це важливий крок у масштабуванні нашої присутності в Австрії, що поєднує їхню смарт-інфраструктуру з нашим власним автопарком. До кінця року швидка та надійна доставка Nova Post буде доступна у понад 550 партнерських поштоматів, зокрема у містах Грац, Лінц, Зальцбург та Інсбрук. А клієнти зможуть не лише отримувати відправлення, але й робити відправки», — зазначає Владислав Марунков, СЕО Nova Post в Австрії.

Партнерство двох компаній є частиною розвитку міської логістики в Європі, де ключову роль відіграють відкриті платформи, що об'єднують різних операторів. Такий підхід забезпечує зручність для користувачів, сприяє сталому розвитку міст і створює нові стандарти якості доставки.