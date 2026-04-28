28 квітня 2026, 13:15

ШІ для Пентагону: компанія Google уклала угоду попри протести працівників

Компанія Google уклала угоду з Міністерством оборони США щодо використання своїх моделей штучного інтелекту в рамках засекречених військових проєктів. Про це повідомляє The Information.

Широкі повноваження для військових

Згідно з інформацією від обізнаного джерела видання, новий договір надає Пентагону право використовувати інноваційні розробки Google на базі штучного інтелекту для «будь-яких законних державних цілей». Цей крок розширює присутність передових комерційних технологій в американському оборонному відомстві, яке раніше вже підписало аналогічні контракти щодо роботи із секретними даними з іншими ключовими гравцями індустрії — компаніями OpenAI та xAI.

Етичні суперечки та опір персоналу

Угода з Google відбулася на тлі недавнього гучного конфлікту між Пентагоном та стартапом Anthropic (творцем ШІ-моделі Claude). Компанія розірвала співпрацю через категоричні розбіжності щодо інтеграції її алгоритмів у певні військові програми та системи спостереження.

Паралельно зростає напруга і всередині самої Google. За даними публікації у виданні The Washington Post, сотні працівників технологічного гіганта підписали петицію, адресовану генеральному директору корпорації Сундару Пічаї. У своєму зверненні вони вимагають від керівництва повністю відмовитися від участі в засекречених проєктах штучного інтелекту для військових потреб.

Від пацифізму до багатомільярдних держзамовлень

Історично відносини між Google та американськими військовими були складними. У 2018 році компанія під тиском масштабних протестів власних співробітників була змушена відмовитися від продовження урядової програми Project Maven, яка передбачала аналіз відео з безпілотників за допомогою алгоритмів машинного навчання. Тоді ж Google ухвалила корпоративні принципи, що обмежували роботу над технологіями військового призначення.

Проте згодом стратегія змінилася: у грудні 2022 року компанія стала одним із переможців масштабного спільного тендеру Пентагону на розбудову хмарної інфраструктури Joint Warfighting Cloud Capability (JWCC) із загальним бюджетом 9 мільярдів доларів. А в березні 2026 року корпорація розгорнула базові інструменти свого ШІ Gemini для мільйонів співробітників Міноборони США на рівні роботи з відкритими даними. Тож теперішній перехід до обробки засекреченої інформації фактично завершує процес повноцінного повернення компанії у сферу фундаментальних оборонних розробок.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
