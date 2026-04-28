Правила MiCA зменшили інтерес інвесторів до євро-стейблкоїнів, ZetaChain призупинила операції після зламу: що нового

Інституційний попит штовхає ринок вгору: криптофонди залучили $1,2 млрд за тиждень

Інвестиційні продукти на базі цифрових активів демонструють позитивну динаміку четвертий тиждень поспіль. За період з 20 по 24 квітня чистий приплив капіталу склав $1,2 млрд, згідно зі свіжим звітом CoinShares.

Загальний обсяг активів під управлінням (AUM) досяг $155 млрд, що є найвищим показником з початку лютого. Цьому сприяло відновлення котирувань біткоїна, який закріпився вище позначки $76 000.

Структура інвестицій:

Біткоїн залишається безумовним фаворитом. За тиждень у продукти на базі першої криптовалюти вклали $933 млн, а загальна сума інвестицій з початку року сягнула $4 млрд. Цікаво, що в інструменти для гри на пониження (short bitcoin) надійшло лише $16,5 млн.

Ethereum: інтерес інвесторів стабільний третій тиждень поспіль — приплив склав $192 млн.

Блокчейн-акції: аналітики зафіксували аномальний стрибок інтересу до акцій компаній сектору — за три тижні в тематичні ETF вклали $617 млн.

Лідером традиційно залишаються США з показником $1,1 млрд. Водночас помітне пожвавлення спостерігається в Європі: у Німеччині приплив коштів подвоївся ($61,7 млн), позитивні результати також показали Швейцарія ($35,2 млн) та Канада ($15 млн).

Експерти пов’язують поточну активність із поверненням інституційного капіталу. Проте аналітики попереджають: попри оптимізм, на ринку зберігається певна обережність. Причина — очікування рішення Федеральної резервної системи США щодо відсоткової ставки, яке буде оголошено вже завтра, 29 квітня.

Правила MiCA зменшили інтерес інвесторів до євро-стейблкоїнів

Регламент ЄС Markets in Crypto-Assets (MiCA) створив найбільш захищений ринок стейблкоїнів у світі, але фактично позбавив їх шансів на глобальне домінування. Про це йдеться у новому звіті організації Blockchain for Europe, де аналізується поточний стан активів, прив’язаних до євро.

Попри статус євро як однієї з головних резервних валют світу, частка євро-стейблкоїнів у криптосегменті становить менше 1%. Автори звіту стверджують, що регулювання загнало цей актив у «регуляторну криву Лаффера»: коли вимоги настільки суворі, що вони пригнічують економічну активність замість того, щоб її стимулювати.

Головні перепони для інвесторів:

Заборона на виплату відсотків: емітентам заборонено нараховувати винагороду за зберігання токенів. В епоху високих ставок це робить їх менш привабливими порівняно з банківськими депозитами або доларовими аналогами.

Жорсткі резерви: компанії зобов’язані тримати від 30% до 60% резервів на банківських депозитах, що суттєво обмежує гнучкість управління капіталом.

Відсутність дохідності: заборона винагороди блокує інтеграцію євро-токенів у DeFi-механізми, де домінують стейблкоїни з доларовою прив'язкою.

Експерти Blockchain for Europe закликають до точкових змін у законодавстві, не чекаючи повного перегляду MiCA. Зокрема, вони пропонують:

Скасувати заборону на нарахування відсотків.

Послабити ліміти на банківські депозити в резервах.

Надати емітентам обмежений доступ до рахунків центральних банків.

Водночас Європейський центральний банк (ЄЦБ) зберігає обережність. Регулятор побоюється, що надто популярні стейблкоїни можуть вплинути на ліквідність державних облігацій та створити ризики для фінансової стабільності під час економічних криз.

ZetaChain призупинила операції після зламу корпоративних гаманців

Блокчейн першого рівня (L1) ZetaChain зіткнувся з атакою, спрямованою на внутрішні криптогаманці команди проєкту. Для захисту екосистеми та локалізації проблеми розробники прийняли рішення про часткову зупинку роботи мережі.

Згідно з офіційним повідомленням, інцидент було зафіксовано приблизно 11 годин тому. Транзакції між мережами в основному мейннеті тимчасово заблоковані. У ZetaChain запевнили, що кошти користувачів не постраждали, а атака зачепила виключно ресурси команди.

Наразі розробники вже ідентифікували вектор атаки та закрили вразливість, яка дозволила зловмисникам отримати доступ до гаманців. Команда готує технічне оновлення (патч) для повного усунення проблеми.

Повний звіт про деталі зламу та обсяг втрачених коштів проєкту обіцяють оприлюднити одразу після завершення внутрішнього розслідування.

Порятунок Aave: екосистема Ethereum зібрала понад $200 млн для ліквідації наслідків найбільшого зламу року

Криптоплатформа Aave успішно залучила 90 000 ETH (понад $207 млн), що дозволило повністю покрити дефіцит ліквідності, спричинений атакою на протокол KelpDAO. Цей інцидент став найбільшим експлойтом у секторі децентралізованих фінансів у 2026 році.

Згідно з даними Arkham, критичну масу коштів надали найбільші гравці ринку:

Mantle та Aave DAO спільно внесли 55 000 ETH ($127 млн).

Засновник компанії Consensys Джозеф Любін виділив до 30 000 ETH для стабілізації активу rsETH.

Засновник Aave Стані Кулечов особисто долучився до кампанії, внісши 5 000 ETH.

Для боротьби з кризою було створено об'єднання DeFi United. Головна мета ініціативи — не лише покрити «дірку» в бюджеті, а й зупинити відтік ліквідності та відновити довіру до ліквідного рестейкінгу (rsETH).

План дій включає: