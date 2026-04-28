Акції Nvidia оновили історичний максимум: чому цей тиждень стане вирішальним для техногіганта

Акції завершили торги понеділка зростанням на 4%, згідно з Yahoo Finance, оновивши свій абсолютний історичний максимум уперше з жовтня минулого року. Лише за останні чотири тижні ринкова вартість розробника мікросхем збільшилася майже на третину.

Проте поточне зростання стикнеться із серйозною перевіркою вже цього тижня. Ключовий вплив на подальшу динаміку матимуть квартальні звіти головних корпоративних клієнтів компанії — Amazon, Meta, Microsoft та материнської компанії Google (Alphabet). Саме їхні заяви щодо обсягів витрат на технології штучного інтелекту здатні надати новий імпульс акціям Nvidia або ж, навпаки, зупинити цей висхідний тренд.

Експерти інвестиційної компанії Wedbush під керівництвом Дена Айвза зберігають оптимістичний настрій, пише Investopedia. За їхніми прогнозами, ринок очікує «потужний тиждень на тлі звітності найбільших технологічних корпорацій, оскільки інвестори зосередять увагу на тенденціях монетизації ШІ, обсягах капітальних інвестицій та загальному діловому кліматі компаній Чудової сімки». Варто зазначити, що сама Nvidia оприлюднить власні фінансові результати за перший квартал лише 20 травня.

Збільшення фінансових зобов'язань технологічних гігантів робить інвестиції в Nvidia ще більш обґрунтованими. Аналітики JPMorgan, які в понеділок назвали компанію своїм головним фаворитом у сегменті хмарних технологій, зазначили у зверненні до клієнтів: «Ми очікуємо, що попит на рішення у сфері ШІ забезпечить багаторічний цикл зростання підрозділу графічних процесорів для центрів обробки даних Nvidia».

Загалом настрої на Волл-стріт залишаються позитивними. За даними платформи Visible Alpha, 12 із 13 аналітиків рекомендують купувати папери Nvidia. Їхня середня цільова ціна становить близько 268 доларів, що передбачає потенціал зростання на 24% відносно показників закриття в понеділок. З урахуванням останнього ралі, з початку 2026 року акції компанії подорожчали на 16%, а за останні 12 місяців їхня вартість майже подвоїлася.

На тлі останнього ралі ринкова вартість компанії перетнула позначку в 5 трильйонів доларів. Паралельно з консенсус-прогнозами, аналітики інвестиційного банку Bank of America (BofA) Securities випустили власну оцінку, встановивши цільову ціну акцій на рівні 300 доларів (потенціал зростання становить понад 40%). За розрахунками BofA, найближчим часом Nvidia генеруватиме більше вільних коштів (грошового потоку, що залишається після забезпечення операційної діяльності), ніж Apple та Microsoft разом узяті. Експерти банку публічно закликали керівництво розробника чипів розпочати масштабніші виплати акціонерам через дивіденди або викуп акцій. Це вказує на фундаментальну зміну статусу компанії: з головного постачальника компонентів для штучного інтелекту вона перетворюється на генератора стабільного капіталу в масштабах усього фондового ринку.