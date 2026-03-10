Кінець венчурних ілюзій: чому Nvidia скасувала інвестицію на $100 млрд в OpenAI

Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг заявив, що компанія відмовляється від планів влити $100 млрд у розробника штучного інтелекту OpenAI. Поточний транш у розмірі $30 млрд стане фінальним, що свідчить про радикальну зміну стратегії виробника чипів та відмову від скуповування часток у власних клієнтів. Про це повідомляє The Street.

Трансформація партнерства

Історія взаємин Nvidia та OpenAI у цьому форматі розпочалася у вересні 2025 року, коли сторони уклали масштабну угоду. Вона передбачала розгортання щонайменше 10 гігават обчислювальних потужностей на базі систем Nvidia. За початковим планом, розробник чипів мав поетапно інвестувати до $100 млрд у міру запуску нових дата-центрів.

Однак наприкінці лютого 2026 року в офіційному річному звіті Nvidia з'явився сигнал тривоги: компанія вказала на те, що «немає жодних гарантій» укладення фінальної інвестиційної та партнерської угоди. Тепер Дженсен Хуанг відкрито констатував: угода на $100 млрд «ймовірно, не розглядається», а нещодавня інвестиція у $30 млрд «може стати останньою».

Масштабний задум було переформатовано у значно скромніше комерційне партнерство. Оновлений формат співпраці тепер охоплює лише 3 гігавати виділених потужностей для інференсу (генерації відповідей моделлю) та 2 гігавати для тренування ШІ з використанням новітніх систем Nvidia Vera Rubin.

Прагматика замість ризику

Відмова від поглинання значної частки в капіталі OpenAI формує для акціонерів Nvidia три ключові фінансові наслідки:

Зниження ризиків для балансу: компанія уникає необхідності заморожувати додаткові $70 млрд у єдиному приватному стартапі, що суттєво зменшує фінансове навантаження.

Обмеження потенційного прибутку на приватному ринку: якщо OpenAI вийде на біржу з очікувано високою оцінкою, Nvidia володітиме значно меншою часткою від цього капіталу, ніж прогнозували оптимістичні інвестори.

Вища якість операційного прибутку: компанія зміщує фокус на заробіток від прямих продажів обладнання для тренування та інференсу, замість того, щоб грати в рулетку на ринку венчурного капіталу.

Поточні фінансові показники Nvidia базуються саме на апаратному забезпеченні: дохід компанії за 2026 фінансовий рік склав $215,9 млрд, з яких $68,1 млрд згенеровано лише у четвертому кварталі. Хуанг також назвав архітектуру Grace Blackwell із технологією NVLink «королем інференсу», чітко артикулюючи, де саме лежить основне джерело подальшої монетизації.

Прецедент Anthropic: системний зсув чи збіг?

Позиція Хуанга щодо іншої ключової ШІ-лабораторії, Anthropic, підтверджує загальну тенденцію. Інвестиція Nvidia в розмірі $10 млрд у цю компанію також стане останньою. Раніше Microsoft, Nvidia та Anthropic анонсували широке стратегічне партнерство, за яким Nvidia мала виділити до $10 млрд, а Microsoft — до $5 млрд. Це свідчить про те, що Nvidia остаточно згортає сумнівну практику виписування гігантських чеків для розробників передових моделей.

Маркери для ринку: за чим варто стежити

Ринку доведеться визначитися, чим є цей крок: визнанням неможливості профінансувати такі обсяги чи проявом фінансової дисципліни. Другий варіант виглядає більш імовірним, враховуючи, що стартапам у будь-якому разі критично необхідні обчислювальні потужності.

Аналітикам та інвесторам варто відстежувати три ключові аспекти:

Шлях OpenAI до IPO (первинного публічного розміщення акцій): чіткий таймлайн виходу на біржу підтвердить заяви Хуанга про те, що подальші закриті інвестиції втратили сенс.

Швидкість розгортання систем Rubin: чим оперативніше OpenAI почне виконувати свої зобов'язання щодо розгортання потужностей, тим швидше це трансформується у реальний дохід Nvidia.

Динаміка навколо Anthropic: якщо Nvidia зафіксує обмеження інвестицій в обох ШІ-гігантів, але збереже з ними контракти на постачання, це засвідчить зміну глобальної стратегії, а не локальний конфлікт з OpenAI.

IPO як бар'єр для корпоративних схем

Під час виступу на технологічній конференції Morgan Stanley на початку березня 2026 року Дженсен Хуанг уточнив причину фінансового гальмування: активна підготовка OpenAI та Anthropic до виходу на біржу. Вкладені Nvidia $30 млрд стали частиною затяжного раунду фінансування OpenAI на загальну суму $110 млрд, який завершився наприкінці лютого і зафіксував оцінку стартапу на рівні $730 млрд. На етапі публічного розміщення вікно для купівлі великих часток «зі знижками» закривається. Крім того, схема, за якою Nvidia інвестує мільярди доларів у ШІ-стартапи, щоб ті на ці ж гроші купували її чипи, останнім часом піддавалася жорсткій критиці з боку незалежних аналітиків. Цю модель називали «круговою економікою», яка створювала ілюзію органічного попиту і роздувала бульбашку на ринку штучного інтелекту.

Чому це важливо

Рішення Nvidia припинити агресивне вливання капіталу в ШІ-розробників — це холодний душ для індустрії та ознака її вимушеного дорослішання. Виробник чипів відмовляється від ризикованої моделі «купівлі лояльності клієнтів» за допомогою власних грошей. Хоча це позбавляє компанію спекулятивного прибутку від зростання акцій OpenAI після IPO, такий крок очищає баланс Nvidia від токсичної залежності. Епоха сліпого венчурного фінансування добігає кінця: тепер технологічні гіганти вимагають від стартапів платити за залізо реальними грошима, а не обіцянками майбутніх дивідендів чи розмитими частками у бізнесі.