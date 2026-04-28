Курс на вівторок: долар та євро в банках подорожчали на 5 копійок

У вівторок, 28 квітня, на готівковому ринку середній курс долара зріс на 5 копійок у купівлі та на 3 копійки у продажу. Євро у покупці не змінилося, а у продажу подорожчало на 5 копійок.

Валютний ринок

Середній курс долара у обмінних пунктах не змінився. Євро подешевшало на 10 копійок у купівлі та на 3 копійки у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 43,80−44,30 грн. Євро купують за 51,30 грн, а продають за 52,00 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 43,80−43,90, євро — 51,50−51,75 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 44,08−44,11 грн/$. Торги з євро проходять на рівні 51,53−51,56 грн/євро.

