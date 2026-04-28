Пенсійний фонд України оприлюднив роз’яснення щодо механізму обчислення пенсії за віком відповідно до чинного законодавства. Ключовими параметрами, від яких залежить розмір виплат, є заробітна плата та страховий стаж.
Пенсійний фонд пояснив формулу розрахунку пенсії: від чого залежить виплата
Як обчислюється пенсія
Згідно із законом, розмір пенсії визначається за формулою:
П = ЗП x КС, де: ЗП — заробітна плата, з якої обчислюється пенсія; КС — коефіцієнт страхового стажу.
Що входить у розрахунок
1. Середня зарплата по країні
Для призначення пенсії враховується середній показник заробітної плати в Україні за три роки, що передують зверненню. Наприклад, у 2026 році застосовується показник за 2023−2025 роки — 17 482,87 грн.
2. Індивідуальний коефіцієнт зарплати
Він визначається як співвідношення особистої зарплати до середньої по країні за кожен місяць страхового стажу. Після усереднення формується загальний коефіцієнт. У наведеному прикладі — 1,68352.
3. Коефіцієнт страхового стажу
Залежить від тривалості стажу. Формула враховує кількість місяців роботи та оцінку одного року стажу (1%). Наприклад, при 35 роках стажу (420 місяців) коефіцієнт становить 0,35.
Приклад розрахунку
Якщо застосувати всі показники, розмір пенсії становитим: 10 301,47 грн.
Додаткові нюанси
До розрахунку включається зарплата за весь період страхового стажу з 2000 року. За бажанням можна врахувати будь-які 60 місяців стажу до 2000 року.
Допускається оптимізація зарплати — виключення до 10% періоду з найнижчими доходами. Усі коефіцієнти округлюються до п’яти знаків після коми.
У Пенсійному фонді наголошують: фактичний розмір пенсії є індивідуальним і залежить від повноти страхового стажу та рівня офіційної заробітної плати.
ці періоди виключаються із трудового стажу теж? чи тільки коефіцієнти?