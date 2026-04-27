$ 57 тис за біткоїн: інвестор спрогнозував, коли криптовалюта номер один досягне дна

Гендиректор венчурної компанії Transform Ventures Майкл Терпін заявив, що біткоїн може досягти мінімального значення у цьому циклі на рівні $57 000 у жовтні. Про це пише Сointelegraph.

Чим обґрунтовано

Терпін пояснив, що його оцінка ґрунтується на історичних ринкових закономірностях.

У попередніх циклах між піковими значеннями та формуванням дна, як правило, проходило близько 12 місяців.

У даному випадку точкою відліку виступає максимум жовтня 2025 року, коли біткоїн піднімався вище за $126 000.

«Поточна динаміка вкладається у типовий сценарій корекції після значного зростання. Шанс побачити $100 000 цього року є, але він малий. Потрібен сильний попит на ETF, продовження покупок та відсутність ліквідацій при різкому падінні», — додав він.

Терпін уточнив, що ринок, як і раніше, перебуває у фазі перерозподілу капіталу, коли частина інвесторів фіксує прибуток, а нові учасники лише починають формувати позиції.

За словами інвестора, для переходу до стійкого бичачого тренду біткоїну необхідно повернутися до рівня $100 000. Цю позначку слід вважати психологічно важливою, закріплення вище за яку може сигналізувати про відновлення попиту.

Подальша динаміка ринку багато в чому залежатиме від поведінки великих інвесторів та стійкості припливу капіталу через біржові фонди. При збереженні слабкої активності та відсутності драйверів зростання біткоїн може довше залишатися у фазі консолідації, перш ніж сформує основу для нового висхідного тренду, підсумував Терпін.

Раніше аналітики трейдингової компанії QCP Capital заявили, що курс біткоїну стає все більш залежним від навіть найменших новин, пов'язаних із ситуацією на Близькому Сході.