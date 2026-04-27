Bitget запускає освітню платформу Blockchain4Youth Learning Hub для розвитку Web3

Вікторія, Сейшели, 27 квітня 2026 року — Bitget , найбільша у світі універсальна біржа (UEX), оголосила про запуск Blockchain4Youth Learning Hub : Semester 1 — нової освітньої ініціативи, спрямованої на те, щоб допомогти молоді розглядати блокчейн не лише як сферу навчання, а й як реальний кар'єрний шлях у цифровій економіці.

У межах ширшої ініціативи Blockchain4Youth платформа Learning Hub розширює місію програми з підвищення доступності та практичності блокчейн-освіти для молоді по всьому світу. Завдяки таким проєктам, як молодіжний турнір LALIGA в Таїланді, партнерство з Google Developer Group на кампусах і Web3 Young Learners' Encyclopedia, програма вже залучила понад 15 000 учасників з моменту запуску, що відображає зростаючий інтерес студентів до пошуку зрозумілих шляхів входу в індустрію Web3.

Blockchain4Youth Learning Hub поєднує структуроване навчання з професійним визнанням і кар'єрною підтримкою. Учасники, які успішно завершать програму та складуть оцінювання, отримають сертифікат, підписаний директором з маркетингу Bitget Ігнасіо Агирре Франко, який можна використовувати у професійних профілях.

Цей сертифікат задуманий не лише як підтвердження участі. Він забезпечує верифіковане визнання компетенцій у Web3 та відкриває доступ до ширших можливостей. Власники сертифікатів зможуть розраховувати на пріоритетний розгляд для можливостей у Bitget, а також отримати доступ до Blockchain4Youth Talent Alliance — ключового елементу програми, що поєднує сертифікованих учасників з індустрією Web3. Через альянс учасники отримують доступ до кар'єрних можливостей, галузевих контактів і каналів нетворкінгу, створюючи чіткіший зв’язок між знаннями та реальними професійними ролями.

У межах ініціативи Bitget також оголосила про партнерство з Bondex — професійною мережею Web3, що стоїть за платформою web3.career, найбільшою дошкою вакансій у галузі. Це співробітництво спрямоване на спрощення та підвищення прозорості входу до кар'єри у Web3 для нового покоління фахівців.

«Більшість молодих людей, які намагаються потрапити у Web3, стикаються з тією ж проблемою: вони проходять навчання, але не мають мережі контактів, підтверджених навичок і чіткого кар'єрного шляху», — зазначив Ігнасіо Паломера, співзасновник Bondex. «Blockchain4Youth і Bondex вирішують це: завершіть програму, створіть верифікований профіль, потрапте до перевіреного пулу талантів Bondex і подавайте заявки безпосередньо до компаній через web3.career. Це той міст, якого бракувало індустрії».

«Багато молодих людей цікавляться Web3, але одного інтересу недостатньо, щоб зрозуміти, з чого почати», — зазначив Ігнасіо Агирре Франко, CMO Bitget. «Learning Hub допомагає зробити перший крок більш реальним, надаючи знання, визнання та розуміння можливих кар'єрних шляхів. Коли молоді таланти чітко бачать можливості, вони з більшою ймовірністю починають вірити, що належать до майбутнього цієї індустрії».

Загалом Blockchain4Youth Learning Hub відображає ширшу прихильність до розвитку довгострокової інфраструктури для освіти та підготовки кадрів у сфері Web3. Це не просто окрема ініціатива, а крок до створення сталої платформи, яка супроводжує користувачів від знайомства з технологією до розвитку навичок і подальшого професійного зростання.

Через цю ініціативу Bitget продовжує позиціонувати себе не лише як платформу для цифрових активів, а й як екосистемного гравця, що формує нове покоління фахівців, які визначатимуть наступний етап розвитку Web3.

Blockchain4Youth Talent Alliance відкритий для компаній, зацікавлених у пошуку нових талантів, розширенні доступу до індустрії та створенні кар'єрних можливостей у Web3. Зацікавлені організації можуть звертатися за адресою: blockchain4youth@bitget.com.