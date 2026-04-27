Goldman Sachs підвищує прогноз цін на нафту через обмежену пропозицію

Goldman Sachs підвищив свій прогноз цін на нафту на четвертий квартал до $90 за барель для нафти марки Brent й $83 для американської нафти марки West Texas Intermediate (WTI) через зниження виробництва на Близькому Сході, пише Reuters.

Прогноз банкірів

Прогноз передбачає нормалізацію експорту з країн Перської затоки через Ормузьку протоку до кінця червня порівняно з серединою травня й повільніше відновлення видобутку в Перській затоці.

GS оцінює, що втрати видобутку сирої нафти на Близькому Сході на рівні 14,5 млн барелів на день (б/д) призводять у квітні до скорочення світових запасів нафти рекордними темпами 11−12 млн б/д.

GS очікує, що світовий ринок нафти зміниться з профіциту в 1,8 млн б/д 2025 року до дефіциту в 9,6 млн барелів у другому кварталі 2026 року.

Очікується, що світовий попит на нафту впаде на 1,7 млн б/д у другому кварталі, на 100 тис. барелів 2026 року порівняно з аналогічним періодом торік, враховуючи стрибок цін на нафтопродукти.

«Оскільки екстремальне скорочення запасів не стале, можуть знадобитися ще більші втрати попиту, якщо шок пропозиції триватиме довше», — сказали аналітики.