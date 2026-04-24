24 квітня 2026, 15:32

Українці вперше за довгий час почали продавати валюту на піку курсу — експерт

Попри стрімке зростання курсу долара, готівковий валютний ринок продемонстрував неочікувану поведінку. Замість звичного ажіотажного попиту, населення почало активно конвертувати валюту в гривню. Ситуацію проаналізував фінансовий експерт Андрій Шевчишин.

За даними НБУ, минулі вихідні та понеділок (20 квітня) принесли нетиповий для ринку результат: несистемний профіцит. Українці продали валюти трохи більше, ніж купили (різниця склала $0,01 млн на готівковому ринку та значні $12,7 млн на безготівковому).

Експерт зазначає, що зараз готівковий ринок має найнижчий рівень дефіциту з квітня минулого року.

Чому населення не підключилось до ралі?

Шевчишин виділяє кілька ключових причин такої поведінки.

Податковий фактор: до 20 квітня ФОПи мали сплатити податки за 1-й квартал 2026 року, а до травня — подати декларації. Для розрахунків з бюджетом підприємці та самозайняті особи активно міняють валютні заощадження на гривню.

Вигідний момент: цього року «податковий сезон» збігся з піковими значеннями курсу, що дозволило ФОПам конвертувати заощадження максимально вигідно.

Перекупленість та брак гривні: у березні населення вже скупило значні обсяги валюти, а зараз на руках банально залишилося менше вільної гривні для нових покупок.

Випадковий збіг?

Аналітик іронічно підкреслює, що такий збіг — коли можливість здати валюту за найвищим курсом припала саме на період масових податкових виплат — виглядає надто вдалим.

«Так співпало. Напевно, дууже випадково. ФОПи та населення отримали можливість конвертувати свої валютні заощадження в гривню за дуже вигідним курсом. В минулому році такої можливості навіть близько не було. Пояснювати далі не буду, бо головна думка на поверхні», — зауважив Шевчишин.

Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментарі - 1

torn
24 квітня 2026, 16:17
ФОПы массово продают валюту, чтобы заплатить налоги, таких бредовых идей давно не слышал.
