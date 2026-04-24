У п’ятницю, 24 квітня, на українському ринку пального зафіксовано зниження цін. При цьому найбільше подешевшав дизель — на 11 копійок. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».
24 квітня 2026, 15:14
Ціни на пальне 24 квітня: дизель подешевшав на 11 копійок
Зміни на АЗС за останню добу
- Бензин А-95 після вчорашнього застою нарешті почав рух униз. Ціна знизилася на 5 копійок і становить 72,44 грн/л.
- Дизельне пальне подешевшало ще на 11 копійок, зафіксувавшись на позначці 88,10 грн/л.
- Бензин А-95 преміум продовжує відкат, втративши ще 5 копійок. Поточна середня ціна — 75,74 грн/л.
- Автогаз також продемонстрував невелике зниження на 4 копійки, тепер літр коштує 48,87 грн.
- Бензин А-92 став єдиною позицією, ціна на яку залишилася незмінною порівняно з минулою добою — 67,31 грн/л.
Ціни АЗС на пальне та автогаз
Джерело: Мінфін
