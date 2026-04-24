Антимонопольний комітет України надав рекомендації найбільшим мережам АЗС щодо формування роздрібних цін на бензин, дизельне пальне та скраплений газ. Регулятор вимагає, щоб цінники на заправках корелювали з об'єктивними ринковими чинниками, а не лише відображали зростання витрат. Про це повідомляє пресслужба АМКУ.
АМКУ зобов’язав мережі АЗС переглянути цінники: у ритейлерів є 10 днів на обґрунтування
Контекст та розслідування
Хвиля стрімкого подорожчання пального розпочалася в Україні ще 28 лютого 2026 року. Вже 9 березня Комітет розпочав справу за ознаками антиконкурентних узгоджених дій. У АМКУ зазначили, що наразі триває збір доказів, а ситуація на ринку моніториться у щоденному режимі.
Чинники, що впливали на ціноутворення у березні-квітні:
- коливання світових цін на нафту та нафтопродукти в ЄС;
- дефіцит імпортних обсягів дизпалива;
- девальвація національної валюти та ускладнення логістики.
Позиція АМКУ: ціни мають не лише зростати, а й падати
Комітет наголошує, що ринок пального в Україні має конкурентну структуру. Це означає, що мережі АЗС повинні оперативно реагувати на ринкові зміни: якщо вартість закупівлі знижується, це має відображатися на стелах заправок так само швидко, як і здорожчання.
Зміна цін має базуватися виключно на реальних економічних факторах. Оператори мереж АЗС мають 10 днів на розгляд рекомендацій та надання ґрунтовної відповіді про вжиті заходи.
«Ринки світлих нафтопродуктів і надалі залишаються у фокусі підвищеної уваги АМКУ, і у разі подальшого виявлення ознак порушення конкурентного законодавства Комітет вживатиме невідкладних заходів», — йдеться у повідомленні.
