АМКУ зобов’язав мережі АЗС переглянути цінники: у ритейлерів є 10 днів на обґрунтування

Антимонопольний комітет України надав рекомендації найбільшим мережам АЗС щодо формування роздрібних цін на бензин, дизельне пальне та скраплений газ. Регулятор вимагає, щоб цінники на заправках корелювали з об'єктивними ринковими чинниками, а не лише відображали зростання витрат. Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Контекст та розслідування

Хвиля стрімкого подорожчання пального розпочалася в Україні ще 28 лютого 2026 року. Вже 9 березня Комітет розпочав справу за ознаками антиконкурентних узгоджених дій. У АМКУ зазначили, що наразі триває збір доказів, а ситуація на ринку моніториться у щоденному режимі.

Чинники, що впливали на ціноутворення у березні-квітні:

коливання світових цін на нафту та нафтопродукти в ЄС;

дефіцит імпортних обсягів дизпалива;

девальвація національної валюти та ускладнення логістики.

Позиція АМКУ: ціни мають не лише зростати, а й падати

Комітет наголошує, що ринок пального в Україні має конкурентну структуру. Це означає, що мережі АЗС повинні оперативно реагувати на ринкові зміни: якщо вартість закупівлі знижується, це має відображатися на стелах заправок так само швидко, як і здорожчання.

Зміна цін має базуватися виключно на реальних економічних факторах. Оператори мереж АЗС мають 10 днів на розгляд рекомендацій та надання ґрунтовної відповіді про вжиті заходи.

«Ринки світлих нафтопродуктів і надалі залишаються у фокусі підвищеної уваги АМКУ, і у разі подальшого виявлення ознак порушення конкурентного законодавства Комітет вживатиме невідкладних заходів», — йдеться у повідомленні.