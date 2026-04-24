24 квітня 2026, 12:28

АМКУ зобов’язав мережі АЗС переглянути цінники: у ритейлерів є 10 днів на обґрунтування

Антимонопольний комітет України надав рекомендації найбільшим мережам АЗС щодо формування роздрібних цін на бензин, дизельне пальне та скраплений газ. Регулятор вимагає, щоб цінники на заправках корелювали з об'єктивними ринковими чинниками, а не лише відображали зростання витрат. Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

АМКУ зобов’язав мережі АЗС переглянути цінники: у ритейлерів є 10 днів на обґрунтування
Фото: pixabay

Контекст та розслідування

Хвиля стрімкого подорожчання пального розпочалася в Україні ще 28 лютого 2026 року. Вже 9 березня Комітет розпочав справу за ознаками антиконкурентних узгоджених дій. У АМКУ зазначили, що наразі триває збір доказів, а ситуація на ринку моніториться у щоденному режимі.

Чинники, що впливали на ціноутворення у березні-квітні:

  • коливання світових цін на нафту та нафтопродукти в ЄС;
  • дефіцит імпортних обсягів дизпалива;
  • девальвація національної валюти та ускладнення логістики.

Позиція АМКУ: ціни мають не лише зростати, а й падати

Комітет наголошує, що ринок пального в Україні має конкурентну структуру. Це означає, що мережі АЗС повинні оперативно реагувати на ринкові зміни: якщо вартість закупівлі знижується, це має відображатися на стелах заправок так само швидко, як і здорожчання.

Зміна цін має базуватися виключно на реальних економічних факторах. Оператори мереж АЗС мають 10 днів на розгляд рекомендацій та надання ґрунтовної відповіді про вжиті заходи.

«Ринки світлих нафтопродуктів і надалі залишаються у фокусі підвищеної уваги АМКУ, і у разі подальшого виявлення ознак порушення конкурентного законодавства Комітет вживатиме невідкладних заходів», — йдеться у повідомленні.

Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Коментарі - 5

youknow
youknow
24 квітня 2026, 13:35
Класно)) амку:«…у разі подальшого виявлення ознак порушення конкурентного законодавства Комітет вживатиме невідкладних заходів» щось я сумніваюсь що будуть «заходи» відчутні для мереж АЗС
Lesya31
Lesya31
24 квітня 2026, 14:28
Піднімуть тобі ще ціни, тоді не будеш сумніватися, поскачеш без палива))
Oleksii Ch
Oleksii Ch
24 квітня 2026, 14:41
Разом поскачете.
Чи ти на хуторі серед лісу живеш та сивій кобилі їздиш?
bosyak
bosyak
24 квітня 2026, 14:21
«ринок пального в Україні має конкурентну структуру» каже АМКУ, однак «мережі АЗС повинні оперативно реагувати на ринкові зміни». Тобто в одній новині є ринок але ціни не ринкові. Шизофренія АМКУ. Якщо ціни не слідкують за ринком, то ніякої «конкурентної структури» немає. Є сговір.
kadaad1988
kadaad1988
24 квітня 2026, 16:53
Если зеленая помойка не хочет , хотя бы на время снизить акцизы и НДС на топливо, то о каком снижении может идти речь? Просто власть приказала АМКУ погонять понты, а может кого-нибудь и оштрафовать для наживы своего кармана.
