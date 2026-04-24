В Україні спростили оформлення майна на дітей

Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 4824-IX ( законопроєкт № 12254 ), який кардинально змінює процедуру набуття майна неповнолітніми. Відтепер безоплатне отримання нерухомості чи транспорту у власність дитини відбуватиметься за спрощеною схемою — без участі органів опіки та піклування. Про це повідомляє Міністерство юстиції.

Що змінилося?

Раніше для оформлення подарунка (наприклад, квартири чи авто) на дитину нотаріуси вимагали попередній дозвіл від органу опіки. Це затягувало процес і створювало додаткові бюрократичні бар'єри.

Нові правила встановлюють:

Скасування дозволу: якщо дитина набуває майно безоплатно (дарування, приватизація житла, яким вона користується), дозвіл опікунської ради не потрібен.

Згода батьків: обов’язковою залишається лише письмова згода батьків (або законних представників).

Спрощення стосується нерухомості, об'єктів незавершеного будівництва та транспортних засобів. Закон набере чинності через місяць після його офіційного опублікування.

Процедура залежно від віку дитини

Міністерство юстиції нагадує, що алгоритм підписання документів залежить від вікової категорії:

До 14 років (малолітні): договори від імені дитини підписують батьки. Необхідна письмова нотаріальна згода обох батьків.

Від 14 до 18 років (неповнолітні): підлітки мають право особисто брати участь у підписанні, але виключно за нотаріально засвідченою згодою батьків.

Винятки та застереження

Закон передбачає випадки, коли правочин можна вчинити без згоди одного з батьків (якщо той перебуває у полоні, зник безвісти, є інтернованим або понад пів року не бере участі у вихованні дитини).

Спрощення стосується лише набуття майна. Якщо ж батьки планують відчужити (продати, обміняти, заставити) майно, власником якого вже є дитина, — дозвіл органу опіки та піклування залишається обов’язковим. Це необхідно для захисту житлових прав дитини та запобігання погіршенню її майнового стану.