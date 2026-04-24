В Україні спростили оформлення майна на дітей

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
ВхідРеєстрація
24 квітня 2026, 13:33

В Україні спростили оформлення майна на дітей

Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 4824-IX (законопроєкт № 12254), який кардинально змінює процедуру набуття майна неповнолітніми. Відтепер безоплатне отримання нерухомості чи транспорту у власність дитини відбуватиметься за спрощеною схемою — без участі органів опіки та піклування. Про це повідомляє Міністерство юстиції.

Фото: freepik

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що змінилося?

Раніше для оформлення подарунка (наприклад, квартири чи авто) на дитину нотаріуси вимагали попередній дозвіл від органу опіки. Це затягувало процес і створювало додаткові бюрократичні бар'єри.

Нові правила встановлюють:

  • Скасування дозволу: якщо дитина набуває майно безоплатно (дарування, приватизація житла, яким вона користується), дозвіл опікунської ради не потрібен.
  • Згода батьків: обов’язковою залишається лише письмова згода батьків (або законних представників).

Спрощення стосується нерухомості, об'єктів незавершеного будівництва та транспортних засобів. Закон набере чинності через місяць після його офіційного опублікування.

Процедура залежно від віку дитини

Міністерство юстиції нагадує, що алгоритм підписання документів залежить від вікової категорії:

  • До 14 років (малолітні): договори від імені дитини підписують батьки. Необхідна письмова нотаріальна згода обох батьків.
  • Від 14 до 18 років (неповнолітні): підлітки мають право особисто брати участь у підписанні, але виключно за нотаріально засвідченою згодою батьків.

Винятки та застереження

Закон передбачає випадки, коли правочин можна вчинити без згоди одного з батьків (якщо той перебуває у полоні, зник безвісти, є інтернованим або понад пів року не бере участі у вихованні дитини).

Спрощення стосується лише набуття майна. Якщо ж батьки планують відчужити (продати, обміняти, заставити) майно, власником якого вже є дитина, — дозвіл органу опіки та піклування залишається обов’язковим. Це необхідно для захисту житлових прав дитини та запобігання погіршенню її майнового стану.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
+15
JWT
JWT
24 квітня 2026, 14:18
#
А тепер спробуйте оте майно потім продати
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 9 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами