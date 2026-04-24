Нафта дорожчає через загрозу ескалації конфлікту на Близькому Сході

Ціни на нафту зросли в п’ятницю, 24 квітня, на тлі побоювань нового витка військової ескалації на Близькому Сході після того, як Іран оприлюднив відео висадки своїх спецпризначенців на вантажне судно в районі Ормузької протоки, а також повідомлень про активацію систем ППО в Тегерані по «ворожих цілях». Про це повідомляє Reuters.

Станом на 07:10 ф’ючерси на нафту Brent подорожчали на $0,99 (0,94%) — до $106,06 за барель. Американська WTI зросла на $0,71 (0,73%) — до $96,56 за барель.

За тиждень Brent додав 17,13%, а WTI — 15,13%, що стало другим найбільшим тижневим зростанням від початку війни.

Напруга в Ормузькій протоці

Після початку війни між США та Ізраїлем проти Ірану тимчасове закриття Ормузької протоки скоротило приблизно 20% світових постачань нафти та скрапленого природного газу.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран міг частково накопичити озброєння під час двотижневого перемир’я, але додав, що американські військові здатні знищити його за один день.

Аналітики Haitong Futures зазначають, що режим припинення вогню виглядає радше підготовчим етапом до можливого нового конфлікту. Якщо переговори між США та Іраном не дадуть результатів до кінця квітня, а бойові дії відновляться, ціни на нафту можуть оновити річні максимуми.

Іран також опублікував відео, де його спецпризначенці штурмують вантажне судно, підкреслюючи свій вплив на Ормузьку протоку. Це викликає занепокоєння, оскільки будь-які перебої в цьому регіоні можуть суттєво вплинути на глобальні енергоринки.

Переговори та дипломатія

Трамп заявив, що не встановлює чітких термінів для досягнення довгострокової угоди з Іраном, але прагне «великої домовленості». За його словами, він готовий чекати, але не буде поспішати з рішенням.

Аналітики попереджають, що тривалі перебої в Ормузькій протоці можуть до кінця травня або початку червня знизити світові запаси нафти до сезонних мінімумів за п’ять років, що додасть новий ціновий тиск.

Також Трамп повідомив, що Ізраїль та Ліван домовилися продовжити перемир’я ще на три тижні.

У переговорах у Білому домі брали участь прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу та президент Лівану Джозеф Аун. Водночас угруповання «Хезболла», яке бере участь у конфлікті з Ізраїлем, не було залучене до переговорів і заявляє про «право на опір».

Перед цим Ізраїль попереджав про готовність відновити удари по Ірану, що ще більше підсилює ризики нової ескалації в регіоні.