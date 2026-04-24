Sense Bank запустив у Sense SuperApp валютні перекази між родичами без комісій

Sense Bank розширив можливості сімейного обслуговування у застосунку Sense SuperApp, додавши можливість здійснювати валютні перекази між родичами без комісій.

Йдеться про перекази між чоловіком і дружиною, батьками та дітьми. Кошти можна надсилати в доларах США або євро.

Для підключення функції клієнту необхідно один раз підтвердити родинний зв’язок за допомогою застосунку Дія. Після цього перекази між пов’язаними користувачами будуть доступні безпосередньо в мобільному застосунку банку.

Сервіс працює для діючих клієнтів Sense Bank — резидентів України. Перекази здійснюються між картками (картковими рахунками) в межах банку.

У банку зазначають, що нова функція є частиною розвитку сімейної фінансової екосистеми та спрямована на спрощення щоденних фінансових операцій між близькими.

«Фінанси дедалі менше сприймаються як окремий сервіс — вони стають частиною повсякденних взаємодій між людьми. І в цих взаємодіях важлива не лише швидкість, а й відчуття простоти та довіри. Ми рухаємось у бік рішень, де гроші передаються так само легко, як повідомлення: без бар'єрів, зайвих кроків і витрат. Саме тому ми інтегруємо фінансові можливості у природні життєві сценарії, зокрема, у взаємодію між рідними», — прокоментував Олександр Поддєрьогін, керівник управління транзакційних продуктів Sense Bank.