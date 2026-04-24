Надійність та відсотки: чому варто звернути увагу на депозит від Ідея Банк «Для своїх»

Депозит — інструмент для надійного збереження коштів та отримання доходу, який перевищує рівень інфляції. Проте не всі вклади в банках однаково корисні. Про те, як оформити депозит в Ідея Банку та отримати вигідний дохід за своїми накопиченнями, розповідаємо далі в цьому матеріалі.

Довіра українців до банківських установ зростає. Відповідно до дослідження, проведеного минулого року групою «Рейтинг», 68% громадян висловили довіру до банків, тоді як у 2021 році цей показник становив 56%. Про те, що громадяни вважають банки в Україні — стійкими і надійними, кажуть і статистичні дані Національного банку України, адже станом на 1 березня на рахунках в банках кошти населення становили 1,45 трлн гривень, що на 18% вище порівняно з початком березня 2025 року. Депозити не є новими продуктами для українців, і багато громадян вже тривалий час користується вкладами — як строковими, так і до запитання. Ставки на депозитному ринку сьогодні дуже суттєво відрізняються — в одних банках розмістити кошти на півроку можна під 7−10% річних, в інших же умови привабливіші — можна розраховувати на 11−16% річних. Які сьогодні основні умови вкладу «Для своїх» в одному з системних банків України — Ідея Банку?

Депозит на місяць чи на рік — умови однаково цікаві: головні параметри депозиту від Ідея Банку

Депозит «Для своїх» передбачає термін, і кожен може обрати свій — один місяць, сто днів, 6 чи 12 місяців, а максимальний строк вкладу — 18 місяців. Можливість обрати зручний термін дозволить вільно керувати своїми коштами в рамках власного фінансового плану, що вкрай важливо. Цікаво, що мінімальної суми, наприклад, тисяча або дві, немає, тобто починати накопичення можна фактично з тієї суми, яка є у вигляді вільних коштів. А максимальна сума вкладу — 15 млн. грн.

Один з найважливіших параметрів вкладу — конкурентна і дуже приваблива ставка. При розміщенні на один місяць ставка 7,5% річних, а при розміщенні на 100 днів — 12% річних. Для річного терміну вкладу ставка становить 16,25−16,8% річних залежно від суми та обраної схеми — з щомісячною виплатою відсотків чи з виплатою відсотків в кінці терміну.

Депозит «Для своїх» не передбачає капіталізації відсотків, через що нарахування відсотків — прозоре і зрозуміле усім. Серед інших переваг продукту — можливість поповнити вклад згідно умов депозитного договору.

Для відкриття вкладу потрібні лише паспорт та реєстраційний номер картки платника податків (раніше — ІПН). Оформити договір вкладу «Для своїх» можна у мобільному застосунку O.Bank або в одному з відділень Ідея Банку.

Причому, онлайн-оформлення доступне і для існуючих клієнтів банку, і для нових, хто ще не користується його послугами і сервісами. Дуже важливо, що в застосунку банку клієнту доступні усі можливості для ефективного фінансового контролю — поповнення депозиту, пролонгація чи її скасування, відкриття іншого вкладу чи замовлення платіжної картки, вивчення інформації про нарахування відсотків за вкладом (або за кількома вкладами).

Депозит-переможець: як вклад від Ідея Банк відзначили в рамках премії FinAwards 2026

Прозорі, зручні та вигідні параметри депозиту від Ідея Банк «Для своїх» високо оцінили і представники журі всеукраїнської премії FinAwards 2026.

Це премія визнання найкращих діячів, бізнесів, проєктів та послуг у фінансовій сфері заснована у 2016 році спільними зусиллями команд інформаційних порталів «Мінфін» та Finance.ua. Кожного року в рамках премії користувачі, глядачі, читачі та журі голосують та визначають переможців у понад 40 номінаціях. В 2026 році в номінації «Найкращий депозит» переміг Ідея Банк з продуктом «Для своїх». Друге місце отримав ПУМБ, а третє — Кредобанк.

«Отримана банком перемога в рамках FinAwards 2026 є визнанням системної роботи команди банку, спрямованої на розвиток зручних, прозорих та вигідних фінансових рішень для клієнтів. Ми дякуємо нашим клієнтам за довіру, підтримку та вибір саме продуктів Idea Bank, саме ви надихаєте нас ставати кращими щодня», — зазначив Голова Правління Ідея Банку Михайло Власенко. Високий рівень довіри до банку підтверджує і потужна динаміка збільшення обсягів коштів фізичних осіб на рахунках Ідея Банку: відповідно до опублікованих НБУ даних, станом на 1 березня кошти населення в банку становлять 5,2 млрд. грн., що на 28% вище за показник такого ж періоду минулого року.