24 квітня 2026, 9:33

Бум на авторинку ЄС: у березні продажі зросли на 12,5%, електрокари — майже 20%

Ринок нових автомобілів у Європейському Союзі демонструє стрімке відновлення. Перший квартал 2026 року завершився впевненим зростанням, а березень став справжнім «проривом» для галузі. Про це свідчать дані Європейської асоціації автовиробників (ACEA).

Бум на авторинку ЄС: у березні продажі зросли на 12,5%, електрокари — майже 20%
Березневий ривок та підсумки кварталу

Згідно з графіком реєстрацій, у березні 2026 року авторинок ЄС продемонстрував вражаюче зростання — +12,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Загалом за перший квартал року кількість нових реєстрацій збільшилася на 4%.

Основними драйверами ринку стали:

  • Висока споживча активність.
  • Оновлені податкові пільги та нові схеми стимулювання в найбільших країнах Європи.
  • Активний перехід на екологічні види палива.

У першому кварталі 2026 року частка електромобілів на ринку ЄС зросла до 19,4% проти 15,2% роком раніше. Гібридні авто залишаються найпопулярнішим вибором серед споживачів — їхня частка становила 38,6% ринку. Водночас сукупна частка бензинових і дизельних автомобілів скоротилася до 30,3% порівняно з 38,2% у першому кварталі 2025 року.

Електромобілі

У першому кварталі 2026 року було зареєстровано 546 937 нових електромобілів, що займає 19,4% ринку ЄС. Чотири найбільші ринки ЄС, на які разом припадає понад 60% реєстрацій електромобілів, показали неоднозначні результати: Італія (+65,7%), Франція (+50,4%) та Німеччина (+41,3%) продемонстрували значне зростання. Натомість, Бельгія (-2,3%) зазнала спаду.

Читайте також: Електромобілі в Україні: де їх купують найчастіше та які моделі популярні

Гібриди

Дані за перший квартал 2026 року свідчать про зростання реєстрацій нових гібридних авто в ЄС — до 1 089 421 одиниці.

Найбільше зростання зафіксовано в Італії (+25,8%) та Іспанії (+18,5%), тоді як Німеччина (+7,4%) і Франція (+3,1%) також зробили позитивний внесок у цю статистику. У підсумку гібриди зайняли 38,6% загального ринку ЄС.

Реєстрації гібридних автомобілів із підзарядкою від мережі (PHEV) продовжують зростати, досягнувши 268 344 одиниць за перші три місяці 2026 року. Це було зумовлено зростанням обсягів на ключових ринках, таких як Італія (+110,1%), Іспанія (+74,2%) та Німеччина (+19,3%). В результаті, нові Plug-in гібриди зараз становлять 9,5% реєстрацій у ЄС, порівняно з 7,6% у першому кварталі 2025 року.

Бензинові та дизельні авто

До кінця першого кварталу 2026 року реєстрація бензинових автомобілів знизилася на 18,2%, причому зниження спостерігалося на всіх основних ринках. Франція зазнала найбільшого скорочення, де реєстрація впала на 40,3%, тоді як інші ключові ринки також зазнали двозначного скорочення: Італія (-18,6%), Іспанія (-18,1%) та Німеччина (-16,1%).

За останні три місяці в ЄС зареєстрували 636 502 нові бензинові автомобілі. Їхня частка на ринку знизилася до 22,6% проти 28,7% у першому кварталі 2025 року.

Ринок дизельних авто також продовжив спад, хоча й повільнішими темпами: реєстрації скоротилися на 15,7%, а частка становила 7,7% від загального обсягу нових продажів у першому кварталі 2026 року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Новини по темі
Всі новини
