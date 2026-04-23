За підсумками першого кварталу 2026 року автопарк України поповнили майже 5,7 тис. автівок на електротязі. Про це повідомляє асоціація «Укравтопром».
23 квітня 2026, 9:34
Електромобілі в Україні: де їх купують найчастіше та які моделі популярні
Топ-5 регіонів за кількістю реєстрацій
- Львівська область — 667 од. (91%, — вживані авто);
- м. Київ — 656 од. (частка вживаних менша — 56%);
- Київська обл. — 502 од. (69% вживані);
- Волинська обл. — 443 од. (96% вживані);
- Дніпропетровська обл. — 378 од. (68% вживані).
Бестселери серед нових моделей
У сегменті нових електромобілів спостерігається тотальне домінування бренду BYD, проте моделі-фаворити різняться залежно від регіону:
- BYD Sea Lion 06 — став найпопулярнішим на Львівщині та Волині;
- BYD Leopard 3 — очолив рейтинги Київщини та Дніпропетровщини;
- BYD Yuan Up — виявився головним вибором киян.
Фаворити вживаного ринку
Сегмент «секонд-хенду», який формує основну масу реєстрацій, залишається за визнаними лідерами індустрії:
- Tesla Model 3 — найпопулярніша серед мешканців Львівської та Київської областей;
- Tesla Model Y — лідер вподобань у Києві та на Дніпропетровщині;
- Nissan Leaf — утримує першість на Волині.
Джерело: Мінфін
