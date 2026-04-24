Мільйон на власну ферму: як ветеранам отримати грант на розвиток агробізнесу

Український ветеранський фонд пропонує фінансову підтримку для учасників бойових дій, які розвивають фермерські господарства. Максимальна сума гранту становить 1 млн грн, а кошти можна спрямувати як на масштабування існуючого бізнесу, так і на старт нового проєкту «з нуля». Про особливості програми розповів грантовий експерт Олександр Бабин під час вебінару Всеукраїнського конгресу фермерів, повідомляє Agro News.

Ключові умови

Програма має циклічний характер, тому зацікавленим підприємцям варто готуватися заздалегідь. Прийом заявок відкривається 4−5 разів на рік і триває лише 2−3 тижні.

Обов’язковою вимогою є наявність сформованої команди проєкту з детальними резюме фахівців. Без професійного кадрового супроводу шанси на схвалення заявки мінімальні.

На що можна витратити кошти?

Грант від Українського ветеранського фонду є одним із небагатьох інструментів, що дозволяє фінансувати специфічні потреби малих господарств:

Модульні конструкції: придбання мініцехів, вагончиків та обладнання для крафтової переробки продукції.

Сільгосптехніка: закупівля необхідних агрегатів та обладнання для польових робіт.

Експерт також порадив фермерським родинам, у складі яких є ветерани, розглядати варіант партнерства. Це дозволяє залучити фінансування, яке часто недоступне за іншими державними чи міжнародними програмами. Актуальні дати подачі заявок публікуються на офіційному порталі Українського ветеранського фонду.