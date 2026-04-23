У четвер, 23 квітня, на українських заправках зафіксовано подальше зниження вартості більшості видів пального. Найбільш помітну динаміку демонструє високооктановий бензин, тоді як популярний А-95 залишається стабільним. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».
23 квітня 2026, 15:04
Ціни на пальне 23 квітня: бензин преміум-класу та дизель продовжують дешевшати
Зміни на АЗС за останню добу
- Бензин А-95 преміум став лідером падіння. Його ціна знизилася на 51 копійку, зафіксувавшись на позначці 75,79 грн/л.
- Дизельне пальне продовжує поступовий відкат. Вартість впала на 17 копійок, і тепер літр у середньому коштує 88,21 грн.
- Бензин А-92 — єдиний вид пального, що продемонстрував незначне зростання. Ціна піднялася на 3 копійки до 67,31 грн/л.
- Автогаз подешевшав на символічну 1 копійку, середня ціна наразі становить 48,91 грн/л.
- Бензин А-95 зберіг позиції попередньої доби, його вартість не змінилася і становить 72,49 грн/л.
Ціни АЗС на пальне та автогаз
Джерело: Мінфін
Коментарі - 1