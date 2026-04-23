Найпродуктивніші країни світу: хто створює найбільше ВВП за годину

Ефективність праці у різних країнах суттєво відрізняється. За даними ОЕСР, лідером за ВВП на годину стала Ірландія — $151. Втім, аналітики застерігають: цей показник значною мірою зумовлений діяльністю транснаціональних корпорацій. Про це повідомляє VisualCapitalist.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Топ-10 найпродуктивніших економік

Рейтинг базується на обсязі ВВП, що створюється за 60 хвилин праці, з урахуванням паритету купівельної спроможності:

Ірландія — $151

Норвегія — $132

Люксембург — $125

Бельгія — $100

Швейцарія — $99

Данія — $99

США — $97

Австрія — $95

Ісландія — $95

Нідерланди — $94

Середній показник ОЕСР становить $71.

Ефект транснаціональних гігантів

Продуктивність Ірландії значною мірою пояснюється присутністю транснаціональних корпорацій, особливо у сферах технологій і фармацевтики. Якщо ж використовувати альтернативний показник — валовий національний дохід — продуктивність країни знижується на 31% до $115.

Норвегія ($132) і Люксембург ($125) також мають свої структурні переваги: Норвегію підтримує енергетичний сектор, тоді як фінансова галузь Люксембургу значно підвищує його показники. У випадку Люксембургу при розрахунку через валовий національний дохід продуктивність падає на 54%.

Країни з високою часткою капіталомістких і знаннєвих галузей — технологій, фінансів і фармацевтики — зазвичай створюють більше вартості за годину.

Натомість економіки, де переважають сільське господарство, туризм або менш продуктивні послуги, мають нижчі показники.

Саме тому такі країни, як США ($97) і Німеччина ($94), перевищують середній рівень ОЕСР ($71), тоді як інші залишаються позаду.