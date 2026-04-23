Ефективність праці у різних країнах суттєво відрізняється. За даними ОЕСР, лідером за ВВП на годину стала Ірландія — $151. Втім, аналітики застерігають: цей показник значною мірою зумовлений діяльністю транснаціональних корпорацій. Про це повідомляє VisualCapitalist.
Найпродуктивніші країни світу: хто створює найбільше ВВП за годину
Топ-10 найпродуктивніших економік
Рейтинг базується на обсязі ВВП, що створюється за 60 хвилин праці, з урахуванням паритету купівельної спроможності:
- Ірландія — $151
- Норвегія — $132
- Люксембург — $125
- Бельгія — $100
- Швейцарія — $99
- Данія — $99
- США — $97
- Австрія — $95
- Ісландія — $95
- Нідерланди — $94
Середній показник ОЕСР становить $71.
Ефект транснаціональних гігантів
Продуктивність Ірландії значною мірою пояснюється присутністю транснаціональних корпорацій, особливо у сферах технологій і фармацевтики. Якщо ж використовувати альтернативний показник — валовий національний дохід — продуктивність країни знижується на 31% до $115.
Норвегія ($132) і Люксембург ($125) також мають свої структурні переваги: Норвегію підтримує енергетичний сектор, тоді як фінансова галузь Люксембургу значно підвищує його показники. У випадку Люксембургу при розрахунку через валовий національний дохід продуктивність падає на 54%.
Країни з високою часткою капіталомістких і знаннєвих галузей — технологій, фінансів і фармацевтики — зазвичай створюють більше вартості за годину.
Натомість економіки, де переважають сільське господарство, туризм або менш продуктивні послуги, мають нижчі показники.
Саме тому такі країни, як США ($97) і Німеччина ($94), перевищують середній рівень ОЕСР ($71), тоді як інші залишаються позаду.
