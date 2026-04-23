Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
23 квітня 2026, 12:34

В Україні викрили схему розкрадання 447 млн грн в «Укренерго»

В Україні правоохоронні органи викрили злочинну групу, яка протягом 2022−2024 років привласнювала кошти державного підприємства «Укренерго». П’ятьом учасникам схеми вже оголошено про підозру. Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Деталі

Організатором схеми виявився засновник та фактичний контролер приватних енергопостачальних компаній, через які реалізовувалась електроенергія. Чоловік залучив до схеми чотирьох учасників ринку та створив мережу підконтрольних компаній. Через них вони постачали електроенергію кінцевим споживачам і системно маніпулювали прогнозами споживання.

Зловмисники свідомо занижували потреби в електроенергії, знаючи, що фактичне споживання буде значно більшим. Тобто «на папері» показували, що електроенергії потрібно мало, а насправді продавали значно більше.

У результаті виникав дефіцит — різниця між тим, що задекларували, і тим, що реально використали. Цей дефіцит автоматично покривала держава, щоб споживачі не залишилися без світла.

Водночас учасники схеми отримували від споживачів повну оплату за поставлену електроенергію. Однак замість розрахунків із державою ці кошти виводили через підконтрольні компанії та фізичних осіб-підприємців, фактично привласнюючи їх.

Борг перед «Укренерго» вони не гасили, а навпаки штучно накопичували, доводили компанії до безнадійної заборгованості та починали процедуру банкрутства. Далі схема повторювалась уже з новими товариствами. Сукупні збитки державі оцінюються у 447 мільйонів гривень.



Всім учасникам схеми повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України. Організатору додатково інкриміновано ч. 3 ст. 27 КК України. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.

Наразі правоохоронці перевіряють додаткові епізоди і можливі аналогічні збитки за 2025−2026 роки. Слідство триває.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
23 квітня 2026, 13:05
Це ж було вже
kadaad1988
kadaad1988
23 квітня 2026, 13:14
А когда тарифы снизят?
