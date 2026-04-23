В Україні викрили схему розкрадання 447 млн грн в «Укренерго»

В Україні правоохоронні органи викрили злочинну групу, яка протягом 2022−2024 років привласнювала кошти державного підприємства «Укренерго». П’ятьом учасникам схеми вже оголошено про підозру. Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Деталі

Організатором схеми виявився засновник та фактичний контролер приватних енергопостачальних компаній, через які реалізовувалась електроенергія. Чоловік залучив до схеми чотирьох учасників ринку та створив мережу підконтрольних компаній. Через них вони постачали електроенергію кінцевим споживачам і системно маніпулювали прогнозами споживання.

Зловмисники свідомо занижували потреби в електроенергії, знаючи, що фактичне споживання буде значно більшим. Тобто «на папері» показували, що електроенергії потрібно мало, а насправді продавали значно більше.

У результаті виникав дефіцит — різниця між тим, що задекларували, і тим, що реально використали. Цей дефіцит автоматично покривала держава, щоб споживачі не залишилися без світла.

Водночас учасники схеми отримували від споживачів повну оплату за поставлену електроенергію. Однак замість розрахунків із державою ці кошти виводили через підконтрольні компанії та фізичних осіб-підприємців, фактично привласнюючи їх.

Борг перед «Укренерго» вони не гасили, а навпаки штучно накопичували, доводили компанії до безнадійної заборгованості та починали процедуру банкрутства. Далі схема повторювалась уже з новими товариствами. Сукупні збитки державі оцінюються у 447 мільйонів гривень.





Всім учасникам схеми повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України. Організатору додатково інкриміновано ч. 3 ст. 27 КК України. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.

Наразі правоохоронці перевіряють додаткові епізоди і можливі аналогічні збитки за 2025−2026 роки. Слідство триває.