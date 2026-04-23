Sense Bank — один з лідерів ринку ОВДП: від початку 2026 року понад 30 тисяч клієнтів вже інвестували в облігації

Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
23 квітня 2026, 13:00

Sense Bank — один з лідерів ринку ОВДП: від початку 2026 року понад 30 тисяч клієнтів вже інвестували в облігації

Sense Bank нарощує присутність на ринку державних облігацій (ОВДП). З початку 2026 року понад 30 тисяч клієнтів-фізичних осіб банку інвестували в цей інструмент, а загальний портфель досягнув 15,7 млрд грн.

Sense Bank нарощує присутність на ринку державних облігацій (ОВДП).

Від початку року обсяг інвестицій клієнтів-фізичних осіб Sense Bank в ОВДП зріс на 13,5%: з 13,88 млрд грн до 15,7 млрд грн., що, зокрема, пояснюється зручністю інвестування через Sense SuperApp та відсутністю комісії за купівлю ОВДП. Це свідчить про стабільний попит на облігації як інструмент збереження коштів.

Загальний обсяг портфелю ОВДП, що знаходяться у власності фізичних осіб становить 133,02 млрд грн. Із них близько 12% припадає на клієнтів Sense Bank, що відповідає другому місцю за обсягомза даними рейтингу депозитарних установ.

Наразі найбільшим попитом серед фізичних осіб користуються гривневі ОВДП, їхня частка становить 62,17%. Ще 31,97% припадає на доларові облігації, а 5,85% — на єврові. Водночас валютні інструменти залишаються важливою частиною диверсифікації, а інтерес до єврових паперів поступово зростає.

«Попит фізичних осіб на ОВДП залишається стабільно високим, навіть попри обмежену пропозицію валютних інструментів. Ми бачимо зростання інтересу до гривневих облігацій як базового інструменту для збереження капіталу», — зазначає Олександр Куцовський, начальник управління ринків капіталу Sense Bank.

Водночас банк працює не лише з приватними інвесторами, а й із бізнесом. Цей сегмент також демонструє стійке зростання на ринку.

Зокрема, портфель ОВДП юридичних осіб в Україні стабільно збільшується протягом останніх років: з 107,3 млрд грн у 2022 році до 221,9 млрд грн у квітні 2026-го. Так само портфель ОВДП юросіб Sense Bank у цей період демонструє динамічне зростання, а саме більше ніж утричі — з 1,5 млрд грн до 5,6 млрд грн.

Клієнти Sense Bank можуть придбати ОВДП у будь-який час у режимі 24/7, без комісії та прямо в мобільному застосунку Sense SuperApp, використовуючи власні кошти. Це робить інвестування максимально простим і доступним навіть для тих, хто тільки починає працювати з фінансовими інструментами.

Джерело: Sense Bank
Коментувати

Коментарі - 2

crowl
crowl
23 квітня 2026, 13:13
Не раджу сенсбанк бо у них фінмон неадекватний.
BatonUA
BatonUA
23 квітня 2026, 14:22
Раджу Сенс банк. По облігаціям за свої і кредитні кошти, найкращий
