Sense Bank — один з лідерів ринку ОВДП: від початку 2026 року понад 30 тисяч клієнтів вже інвестували в облігації

Sense Bank нарощує присутність на ринку державних облігацій (ОВДП). З початку 2026 року понад 30 тисяч клієнтів-фізичних осіб банку інвестували в цей інструмент, а загальний портфель досягнув 15,7 млрд грн.

Від початку року обсяг інвестицій клієнтів-фізичних осіб Sense Bank в ОВДП зріс на 13,5%: з 13,88 млрд грн до 15,7 млрд грн., що, зокрема, пояснюється зручністю інвестування через Sense SuperApp та відсутністю комісії за купівлю ОВДП. Це свідчить про стабільний попит на облігації як інструмент збереження коштів.

Загальний обсяг портфелю ОВДП, що знаходяться у власності фізичних осіб становить 133,02 млрд грн. Із них близько 12% припадає на клієнтів Sense Bank, що відповідає другому місцю за обсягомза даними рейтингу депозитарних установ.

Наразі найбільшим попитом серед фізичних осіб користуються гривневі ОВДП, їхня частка становить 62,17%. Ще 31,97% припадає на доларові облігації, а 5,85% — на єврові. Водночас валютні інструменти залишаються важливою частиною диверсифікації, а інтерес до єврових паперів поступово зростає.

«Попит фізичних осіб на ОВДП залишається стабільно високим, навіть попри обмежену пропозицію валютних інструментів. Ми бачимо зростання інтересу до гривневих облігацій як базового інструменту для збереження капіталу», — зазначає Олександр Куцовський, начальник управління ринків капіталу Sense Bank.

Водночас банк працює не лише з приватними інвесторами, а й із бізнесом. Цей сегмент також демонструє стійке зростання на ринку.

Зокрема, портфель ОВДП юридичних осіб в Україні стабільно збільшується протягом останніх років: з 107,3 млрд грн у 2022 році до 221,9 млрд грн у квітні 2026-го. Так само портфель ОВДП юросіб Sense Bank у цей період демонструє динамічне зростання, а саме більше ніж утричі — з 1,5 млрд грн до 5,6 млрд грн.

Клієнти Sense Bank можуть придбати ОВДП у будь-який час у режимі 24/7, без комісії та прямо в мобільному застосунку Sense SuperApp, використовуючи власні кошти. Це робить інвестування максимально простим і доступним навіть для тих, хто тільки починає працювати з фінансовими інструментами.