Шлюб за кордоном: чи дійсний він в Україні

Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
23 квітня 2026, 11:37

Шлюб за кордоном: чи дійсний він в Україні

Сотні тисяч українців наразі перебувають за межами країни, де створюють сім'ї та реєструють шлюби. Проте, щоб іноземне свідоцтво мало юридичну силу в Україні, необхідно дотриматися певних правових процедур. Про це повідомляє Міністерство юстиції України.

Шлюб за кордоном: як легалізувати стосунки в Україні
Коли шлюб, укладений за кордоном, вважається дійсним?

Згідно із законодавством, Україна визнає шлюби, оформлені за правом іншої держави. Головна умова для громадян України — щоб не було порушено норми Сімейного кодексу (наприклад, щодо віку або наявності іншого дійсного шлюбу).

Що потрібно зробити для визнання документа в Україні:

  • На документі має бути проставлений апостиль або пройдена процедура консульської легалізації. Виняток: Країни, з якими Україна має договори про правову допомогу (Польща, Литва, Латвія, Естонія тощо) — для них додаткове засвідчення не потрібне.
  • Документ необхідно перекласти українською мовою та засвідчити переклад нотаріально.

Альтернатива: Реєстрація через консульство

Українці можуть зареєструвати шлюб безпосередньо за українським правом у дипломатичних представництвах або консульських установах. У період воєнного стану перелік установ, які мають доступ до Державного реєстру актів цивільного стану, розширено. Це дозволяє отримати свідоцтво українського зразка, перебуваючи в іншій країні.

Шлюб у «Дії»

Для тих, хто не хоче займатися паперовою тяганиною за кордоном, доступна послуга «Шлюб онлайн». Це експериментальний проєкт, який дозволяє:

  • Подати заяву через портал або застосунок «Дія».
  • Провести церемонію в режимі реального часу через відеозв'язок.
  • Отримати свідоцтво поштою (доставка здійснюється по всій Україні, крім тимчасово окупованих територій та зон активних бойових дій).

Послугою можут скористатися громадяни України віком від 18 років, які мають цифровий паспорт та податковий номер (РНОКПП).

Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
roman731
roman731
23 квітня 2026, 12:41
> Брак за границей: действителен ли он в Украине

Конечно действителен. Но как всегда нужно стране немного занести бабла.
Новини по темі
Всі новини
