Шлюб за кордоном: чи дійсний він в Україні

Сотні тисяч українців наразі перебувають за межами країни, де створюють сім'ї та реєструють шлюби. Проте, щоб іноземне свідоцтво мало юридичну силу в Україні, необхідно дотриматися певних правових процедур. Про це повідомляє Міністерство юстиції України.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Коли шлюб, укладений за кордоном, вважається дійсним?

Згідно із законодавством, Україна визнає шлюби, оформлені за правом іншої держави. Головна умова для громадян України — щоб не було порушено норми Сімейного кодексу (наприклад, щодо віку або наявності іншого дійсного шлюбу).

Що потрібно зробити для визнання документа в Україні:

На документі має бути проставлений апостиль або пройдена процедура консульської легалізації. Виняток: Країни, з якими Україна має договори про правову допомогу (Польща, Литва, Латвія, Естонія тощо) — для них додаткове засвідчення не потрібне.

Документ необхідно перекласти українською мовою та засвідчити переклад нотаріально.

Альтернатива: Реєстрація через консульство

Українці можуть зареєструвати шлюб безпосередньо за українським правом у дипломатичних представництвах або консульських установах. У період воєнного стану перелік установ, які мають доступ до Державного реєстру актів цивільного стану, розширено. Це дозволяє отримати свідоцтво українського зразка, перебуваючи в іншій країні.

Шлюб у «Дії»

Для тих, хто не хоче займатися паперовою тяганиною за кордоном, доступна послуга «Шлюб онлайн». Це експериментальний проєкт, який дозволяє:

Подати заяву через портал або застосунок «Дія».

Провести церемонію в режимі реального часу через відеозв'язок.

Отримати свідоцтво поштою (доставка здійснюється по всій Україні, крім тимчасово окупованих територій та зон активних бойових дій).

Послугою можут скористатися громадяни України віком від 18 років, які мають цифровий паспорт та податковий номер (РНОКПП).