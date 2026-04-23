23 квітня 2026, 11:05

Нафта знову дорожчає: Brent перевищила $100 через провал переговорів США та Ірану

У четвер, 23 квітня, світові ціни на нафту продовжили зростання, додавши понад $1. Головними причинами стали зупинка мирних перемовин між Вашингтоном та Тегераном, а також посилення напруги в Ормузькій протоці — ключовій артерії світового експорту палива. Про це повідомляє Reuters.

Нафта знову дорожчає: Brent перевищила $100 через провал переговорів США та Ірану
Фото: pixabay

Динаміка цін

Станом на 09:30 ф’ючерси на Brent подорожчали на $1,26 (1,2%) — до $103,17 за барель. Американська нафта WTI також зросла — на $1,20 (1,3%), до $94,16 за барель.

Ціни отримали додатковий імпульс після оприлюднення даних зі США, де запаси бензину та дистилятів скоротилися значно суттєвіше, ніж очікували аналітики.

Дипломатичний тупик

Аналітики ING зазначають, що ринок нафти переглядає свої очікування на тлі затягування перемовин у Перській затоці. За їх словами, надії на швидке врегулювання слабшають, а інциденти з суднами в Ормузькій протоці свідчать про тривалі перебої з постачанням.

Попри продовження режиму припинення вогню за ініціативою президента США Дональда Трампа, обидві сторони продовжують обмежувати транзит через протоку, яка до початку війни забезпечувала близько 20% світових поставок нафти.

Напруженість у регіоні посилилася після того, як Іран затримав два судна в акваторії протоки, а США зберігають морську блокаду іранської торгівлі. У Тегерані заявляють, що повноцінне припинення вогню можливе лише після її скасування.

Водночас американські військові перехопили щонайменше три танкери під іранським прапором в азійських водах і змінили їхній маршрут.

США б’ють рекорди експорту

На тлі дефіциту нафти з Близького Сходу європейські та азійські країни масово переходять на американську сировину.

Загальний експорт нафти та нафтопродуктів зі США зріс до історичного максимуму — 12,88 млн барелів на добу.

Запаси бензину в США впали на 4,6 млн барелів, тоді як аналітики очікували скорочення на 1,5 млн барелів. Запаси дистилятів скоротилися на 3,4 млн барелів порівняно з очікуваннями падіння на 2,5 млн барелів.

Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
