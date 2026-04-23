Відтепер електронне посвідчення ветерана відображатиметься у застосунку «Дія» одразу після підтвердження статусу в реєстрі — чекати на виготовлення паперового чи пластикового документа більше не потрібно. Про це повідомляє пресслужба «Дії».
23 квітня 2026, 10:02
Посвідчення ветерана з’являтиметься в «Дії» одразу після підтвердження статусу
Що змінилося?
Раніше цифровий аналог документа підтягувався в «Дію» лише після того, як ветеран отримував фізичне посвідчення або звертався до установ офлайн. Тепер усе працює простіше, головне — підтверджений статус у Єдиному державному реєстрі ветеранів війни.
Як додати документ у «Дію»:
- Відкрийте застосунок та перейдіть у розділ «Документи».
- Натисніть «Додати документ» та виберіть зі списку «Посвідчення ветерана».
- Документ підтягнеться автоматично.
Фотографія для е-посвідчення підтягується автоматично з наявної ID-картки або закордонного паспорта користувача.
Ветеран PRO: статус завжди під рукою
Окрім самого документа, користувачам доступний розділ Ветеран PRO. У ньому можна переглянути актуальний статус та власні дані з Реєстру ветеранів війни без потреби відвідувати ЦНАП чи інші державні органи.
Джерело: Мінфін
