Посвідчення ветерана з’являтиметься в «Дії» одразу після підтвердження статусу

Відтепер електронне посвідчення ветерана відображатиметься у застосунку «Дія» одразу після підтвердження статусу в реєстрі — чекати на виготовлення паперового чи пластикового документа більше не потрібно. Про це повідомляє пресслужба «Дії».

Що змінилося?

Раніше цифровий аналог документа підтягувався в «Дію» лише після того, як ветеран отримував фізичне посвідчення або звертався до установ офлайн. Тепер усе працює простіше, головне — підтверджений статус у Єдиному державному реєстрі ветеранів війни.

Як додати документ у «Дію»:

Відкрийте застосунок та перейдіть у розділ «Документи».

Натисніть «Додати документ» та виберіть зі списку «Посвідчення ветерана».

Документ підтягнеться автоматично.

Фотографія для е-посвідчення підтягується автоматично з наявної ID-картки або закордонного паспорта користувача.

Ветеран PRO: статус завжди під рукою

Окрім самого документа, користувачам доступний розділ Ветеран PRO. У ньому можна переглянути актуальний статус та власні дані з Реєстру ветеранів війни без потреби відвідувати ЦНАП чи інші державні органи.