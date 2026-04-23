Мінфін провів аукціон з обміну ОВДП на 5,7 млрд грн

Міністерство фінансів України у середу, 22 квітня, провело четвертий від початку 2026 року аукціон з обміну облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). За його результатами обсяг задоволених заявок склав 5,7 млрд грн у номінальному вираженні. Про це повідомляє пресслужба відомства.

У межах аукціону інвесторам запропонували обміняти папери з погашенням 20 травня 2026 року на новий випуск із датою погашення 13 червня 2029 року. Термін обігу нових облігацій перевищує три роки (1146 днів), а середньозважена дохідність розміщення становила 16,2% річних.

За підсумками операції на рахунок емітента буде зараховано 5,66 млн ОВДП із погашенням у травні 2026 року на загальну суму 6,03 млрд грн. Надалі ці папери планують погасити та анулювати.

У Мінфіні нагадали, що з початку 2026 року вже проведено чотири такі аукціони. Switch-аукціони використовуються як інструмент активного управління держборгом: вони дозволяють зменшити короткострокове навантаження на бюджет, подовжити строк обігу боргових зобов’язань і підтримати ліквідність внутрішнього ринку держпаперів.