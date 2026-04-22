Євро подешевшало на 4 копійки у середу, 22 квітня. Долар майже не змінився. Про це свідчать дані торгів.
22 квітня 2026, 17:27
Курс валют: міжбанк, обмінники, НБУ
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
|
Відкриття 22 квітня
|
Закриття 22 квітня
|
Зміни
|
43,90/43,93
|
43,91/43,94
|
1/1
|
51,59/51,61
|
51,55/51,57
|
4/4
Офіційний курс: долар — 44,12 грн, євро — 51,91 грн.
Середній курс у банках: 43,70−44,19 грн/долар, 51,40−52,10 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 43,75−43,85, євро — 51,50−51,70 грн.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 10 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі