Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
22 квітня 2026, 18:10

Філіп Морріс в Україні збільшила податкові виплати до бюджету на 18% у 2026 році

Філіп Морріс в Україні сплатила 15,1 млрд грн податків, що на 18% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Основну частину податкових надходжень забезпечили акциз та ПДВ.

Philip Morris Ukraine

«Початок 2026 року був надзвичайно складними для всіх українців через постійні обстріли, тривалі перебої з електропостачанням та опаленням. Для Філіп Морріс додатковим серйозним потрясінням став ще й ракетний удар по харківській фабриці у січні. Водночас, попри ці виклики, ми повністю виконали свої зобов’язання перед державою, партнерами та споживачами. Збільшення обсягу сплачених податків було зумовлене передусім зростанням акцизу та злагодженою і ефективною операційною роботою. Загалом від початку повномасштабної війни ми сплатили 189 млрд грн податків. Ця сума могла би бути значно більшою, за умови більш ефективної боротьби держави з нелегальним ринок сигарет та вейпів», — прокоментував фінансовий директор Філіп Морріс в Україні Сергій Кальнооченко.

Фінансовий директор Філіп Морріс в Україні Сергій Кальнооченко

За його словами, за останні декілька років нелегальний ринок у тютюновій галузі трансформувався у дві категорії. Перша — сіре виробництво сигарет, що підробляє також і міжнародні бренди. Його частка останні півроку тримається на рівні близько 18%. Друга — незаконна торгівля електронними сигаретами, яка, за оцінками Кантар, становить більше 93%. Хоча нелегальні вейпи є відносно новим явищем для ринку, вони становдять не менш серйозну загрозу як для державного бюджету, так і для законослухняного бізнесу.

«Держава втрачає понад 28 млрд грн податків через нелегальний ринок сигарет і ще понад 7,5 млрд через незаконний обіг вейпів. При цьому нелегальні електронні сигарети продаються відкрито, навіть біля станцій метро та у торгово-розважальних центрах. Якщо провести аналогію з іншими сферами, то сума втрат від нелегального ринку сигарет та вейпів майже у два рази більша, ніж видатки держави на підтримку ветеранів, що заплановані в бюджеті на 2026 рік», — додав він.

Ця сума включає дві юридичні компанії: ПрАТ «Філіп Морріс Україна» та ТОВ «Філіп Морріс Сейлз енд Дистрибʼюшн».

Довідка:

Філіп Морріс в Україні є одним із найбільших платників податків та інвесторів. Компанія також надає гуманітарну підтримку громадам в Харківській, Львівській, Київській областях, а також співпрацює з найбільшими реабілітаційними фондами — Superhumans, U+System, UNBROKEN та ін. З початку повномасштабного вторгнення було реалізовано проєктів на 431 млн грн.

Ххарківська фабрика Філіп Морріс в Україні залишається призупиненою з 24 лютого 2022 року — від початку повномасштабного вторгнення росії.

У 2024 році Філіп Морріс в Україні відкрила нову фабрику у Львівській області, інвестувавши у її запуск 30 мільйонів доларів. Для роботи на новій фабриці було релоковано 250 співробітників харківської фабрики.

Джерело: Мінфін
