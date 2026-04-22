Tencent та Alibaba планують інвестувати в DeepSeek: оцінка ШІ-стартапу перевищила $20 млрд

ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
22 квітня 2026, 19:42

Tencent та Alibaba планують інвестувати в DeepSeek: оцінка ШІ-стартапу перевищила $20 млрд

Провідні китайські технологічні гіганти ведуть переговори щодо фінансових вливань у розробника штучного інтелекту DeepSeek. Через високий інтерес ринку потенційна вартість стартапу різко зросла. Про це повідомляє The Information.

Провідні китайські технологічні гіганти ведуть переговори щодо фінансових вливань у розробника штучного інтелекту DeepSeek.

Стрибок вартості та перше залучення капіталу

Наразі компанія, що розробляє нейромережі та належить китайському хедж-фонду High-Flyer Capital Management, проводить свій перший в історії раунд залучення зовнішнього фінансування. Згідно з початковими планами, стартап розраховував отримати щонайменше 300 мільйонів доларів США, орієнтуючись на базову оцінку власного бізнесу у понад 10 мільярдів доларів.

Проте, як зазначають поінформовані джерела, шалений попит серед інвесторів змусив компанію переглянути свої апетити: тепер цільова оцінка DeepSeek збільшилася вдвічі та перевищує рубіж у 20 мільярдів доларів. Оскільки переговори з Tencent Holdings та Alibaba усе ще тривають, як підсумкова сума залучених інвестицій, так і остаточна оцінка компанії можуть змінитися.

Реакція фондового ринку

Новини про ймовірне фінансове партнерство з найперспективнішим гравцем на ринку штучного інтелекту позитивно вплинули на біржові показники потенційних інвесторів. Зокрема, у середу акції Alibaba Group (що торгуються на Нью-Йоркській фондовій біржі під тикером BABA) продемонстрували зростання на 2%.

DeepSeek

До цього моменту DeepSeek розвивався виключно за рахунок внутрішніх ресурсів. Засновник стартапу Лян Веньфен створив материнську структуру High-Flyer ще у 2015 році як кількісний хедж-фонд. Компанія роками успішно використовувала алгоритми машинного навчання для аналізу фінансових ринків та біржової торгівлі, що дозволило їй акумулювати значний капітал. Саме надлишок власних коштів дозволив у 2023 році заснувати окрему лабораторію штучного інтелекту і тривалий час відхиляти будь-які пропозиції від сторонніх венчурних інвесторів. Нинішній ажіотаж навколо компанії виник після того, як DeepSeek випустив свою відкриту ШІ-модель R1: вона шокувала світовий технологічний ринок, оскільки продемонструвала аналітичні здібності на рівні передових американських аналогів, але була створена за незрівнянно менші гроші.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
