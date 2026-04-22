Tencent та Alibaba планують інвестувати в DeepSeek: оцінка ШІ-стартапу перевищила $20 млрд

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Стрибок вартості та перше залучення капіталу

Наразі компанія, що розробляє нейромережі та належить китайському хедж-фонду High-Flyer Capital Management, проводить свій перший в історії раунд залучення зовнішнього фінансування. Згідно з початковими планами, стартап розраховував отримати щонайменше 300 мільйонів доларів США, орієнтуючись на базову оцінку власного бізнесу у понад 10 мільярдів доларів.

Проте, як зазначають поінформовані джерела, шалений попит серед інвесторів змусив компанію переглянути свої апетити: тепер цільова оцінка DeepSeek збільшилася вдвічі та перевищує рубіж у 20 мільярдів доларів. Оскільки переговори з Tencent Holdings та Alibaba усе ще тривають, як підсумкова сума залучених інвестицій, так і остаточна оцінка компанії можуть змінитися.

Реакція фондового ринку

Новини про ймовірне фінансове партнерство з найперспективнішим гравцем на ринку штучного інтелекту позитивно вплинули на біржові показники потенційних інвесторів. Зокрема, у середу акції Alibaba Group (що торгуються на Нью-Йоркській фондовій біржі під тикером BABA) продемонстрували зростання на 2%.

До цього моменту DeepSeek розвивався виключно за рахунок внутрішніх ресурсів. Засновник стартапу Лян Веньфен створив материнську структуру High-Flyer ще у 2015 році як кількісний хедж-фонд. Компанія роками успішно використовувала алгоритми машинного навчання для аналізу фінансових ринків та біржової торгівлі, що дозволило їй акумулювати значний капітал. Саме надлишок власних коштів дозволив у 2023 році заснувати окрему лабораторію штучного інтелекту і тривалий час відхиляти будь-які пропозиції від сторонніх венчурних інвесторів. Нинішній ажіотаж навколо компанії виник після того, як DeepSeek випустив свою відкриту ШІ-модель R1: вона шокувала світовий технологічний ринок, оскільки продемонструвала аналітичні здібності на рівні передових американських аналогів, але була створена за незрівнянно менші гроші.