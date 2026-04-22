Економіка України скорочується: ВВП втратив 0,6% у першому кварталі

Економіка країни демонструє спад третій місяць поспіль, що призвело до зниження реального валового внутрішнього продукту (ВВП) на 0,6% за підсумками січня-березня поточного року. Головними причинами негативної динаміки стали перебої в енергетиці, проблеми транспортної галузі та пришвидшення інфляції. Про це повідомляє Інститут економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД).

Динаміка падіння та оновлені оцінки

Тенденція до уповільнення економічної активності зберігається з початку року. У березні реальний ВВП (вартість усіх вироблених товарів і послуг з поправкою на цінові зміни) знизився на 0,3% порівняно з аналогічним місяцем минулого року. Водночас аналітики скоригували свої попередні розрахунки за лютий, зменшивши оцінку економічного падіння з 1,6% до 0,5%. Це дозволило отримати точнішу статистичну картину за весь перший квартал.

Найбільший негативний вплив на формування валової доданої вартості (фактичного внеску кожної галузі в загальну економіку) мали енергетичний сектор, добувна промисловість, логістика та переробка на тлі загального зростання цін.

Енергетичний дефіцит та видобуток

Виробництво електроенергії та розподіл природного газу зазнали найбільших втрат, обвалившись одразу на 15%. Ситуацію в березні дещо пом'якшила активна генерація сонячних електростанцій, яка частково перекрила існуючий дефіцит у мережі. Додатково на 2% скоротилася добувна промисловість — переважно через перебої у видобутку газу та залізної руди.

Удар по логістиці та переробному сектору

Реальна валова додана вартість у транспортній галузі впала на 10%. За даними дослідників, такий спад спричинений одразу кількома факторами: подорожчанням пального, зменшенням обсягів перевезень сировини та триваючими атаками на логістичну інфраструктуру. Переробна промисловість також показала негативну динаміку, скоротившись на 0,7%.

Інфляційний тиск на підприємства

Паралельно з виробничим спадом в Україні пришвидшується інфляція. У березні темпи зростання споживчих цін сягнули 7,9% порівняно з 7,6% у лютому. Цей стрибок експерти пояснюють двома ключовими чинниками: підвищенням вартості нафтопродуктів на світових ринках та високими тарифами на електроенергію для комерційних споживачів.

Погіршення макропрогнозів: як оцінюють 2026 рік світові інституції

Скорочення економіки у першому кварталі змушує ключові фінансові установи переглядати свої очікування на весь поточний рік у бік песимізму. За даними Світового банку, опублікованими у квітні, прогноз зростання українського ВВП на 2026 рік було різко погіршено до 1,2% (тоді як ще восени очікувалося зростання на рівні 2%, а до цього — понад 5%). Міжнародний валютний фонд (МВФ) також знизив свій прогноз до 2% через затягування бойових дій. Зі свого боку, Національний банк України очікує, що за підсумками 2026 року економіка зможе зрости лише на 1,8%. Це означає, що зафіксоване ІЕД падіння на початку року задає вкрай низьку базу, і для уникнення річного падіння економіці доведеться шукати стимули для відновлення у другому півріччі.