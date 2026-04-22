Економіка України скорочується: ВВП втратив 0,6% у першому кварталі

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
22 квітня 2026, 17:55

Економіка України скорочується: ВВП втратив 0,6% у першому кварталі

Економіка країни демонструє спад третій місяць поспіль, що призвело до зниження реального валового внутрішнього продукту (ВВП) на 0,6% за підсумками січня-березня поточного року. Головними причинами негативної динаміки стали перебої в енергетиці, проблеми транспортної галузі та пришвидшення інфляції. Про це повідомляє Інститут економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД).

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Динаміка падіння та оновлені оцінки

Тенденція до уповільнення економічної активності зберігається з початку року. У березні реальний ВВП (вартість усіх вироблених товарів і послуг з поправкою на цінові зміни) знизився на 0,3% порівняно з аналогічним місяцем минулого року. Водночас аналітики скоригували свої попередні розрахунки за лютий, зменшивши оцінку економічного падіння з 1,6% до 0,5%. Це дозволило отримати точнішу статистичну картину за весь перший квартал.

Найбільший негативний вплив на формування валової доданої вартості (фактичного внеску кожної галузі в загальну економіку) мали енергетичний сектор, добувна промисловість, логістика та переробка на тлі загального зростання цін.

Енергетичний дефіцит та видобуток

Виробництво електроенергії та розподіл природного газу зазнали найбільших втрат, обвалившись одразу на 15%. Ситуацію в березні дещо пом'якшила активна генерація сонячних електростанцій, яка частково перекрила існуючий дефіцит у мережі. Додатково на 2% скоротилася добувна промисловість — переважно через перебої у видобутку газу та залізної руди.

Удар по логістиці та переробному сектору

Реальна валова додана вартість у транспортній галузі впала на 10%. За даними дослідників, такий спад спричинений одразу кількома факторами: подорожчанням пального, зменшенням обсягів перевезень сировини та триваючими атаками на логістичну інфраструктуру. Переробна промисловість також показала негативну динаміку, скоротившись на 0,7%.

Інфляційний тиск на підприємства

Паралельно з виробничим спадом в Україні пришвидшується інфляція. У березні темпи зростання споживчих цін сягнули 7,9% порівняно з 7,6% у лютому. Цей стрибок експерти пояснюють двома ключовими чинниками: підвищенням вартості нафтопродуктів на світових ринках та високими тарифами на електроенергію для комерційних споживачів.

Погіршення макропрогнозів: як оцінюють 2026 рік світові інституції
Скорочення економіки у першому кварталі змушує ключові фінансові установи переглядати свої очікування на весь поточний рік у бік песимізму. За даними Світового банку, опублікованими у квітні, прогноз зростання українського ВВП на 2026 рік було різко погіршено до 1,2% (тоді як ще восени очікувалося зростання на рівні 2%, а до цього — понад 5%). Міжнародний валютний фонд (МВФ) також знизив свій прогноз до 2% через затягування бойових дій. Зі свого боку, Національний банк України очікує, що за підсумками 2026 року економіка зможе зрости лише на 1,8%. Це означає, що зафіксоване ІЕД падіння на початку року задає вкрай низьку базу, і для уникнення річного падіння економіці доведеться шукати стимули для відновлення у другому півріччі.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
+13
Олександр Міщенко
Олександр Міщенко
22 квітня 2026, 18:32
#
У нас населення протягом року зменшилося приблизно на 400 000−500 000 людей в Україні, або десь на 1,5%, дивно очікувати якогось економічного зростання за такої демографії плюсом до війни…
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 11 незареєстрованих відвідувачів.
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами