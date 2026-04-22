МВС пропонує оновити правила іспитів для водіїв

МВС України оприлюднило проєкт наказу, який має спростити процедуру отримання водійських посвідчень для іноземців та водночас посилити контроль за ідентифікацією кандидатів у водії. Про це повідомляє «УНІАН» з посиланням на проєкт наказу.

Що відомо про зміни

Згідно з пояснювальною запискою, документ розроблено для вдосконалення порядку складання теоретичного іспиту, зокрема шляхом запровадження можливості його проходження англійською мовою, врегулювання перекладу тестових питань та підвищення доступності й якості послуги.

Також пропонується обов’язкове фотографування кожного кандидата перед теоретичним і практичним іспитами. Якщо в Єдиному державному реєстрі МВС відсутнє цифрове зображення особи, фото робитиметься безпосередньо на місці та одразу вноситиметься до бази даних.

Також зазначається, що сьогодні теоретичний іспит на знання правил дорожнього руху в сервісних центрах МВС складається виключно державною мовою. Водночас новий проєкт передбачає офіційне право складати іспит англійською мовою за вибором іноземців та осіб без громадянства.

Наразі проєкт наказу винесено на громадське обговорення, після чого він має пройти погодження у відповідних міністерствах.