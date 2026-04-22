Ціни на дизель падають: слідом за преміумом знижують і дешевші мережі

На заправних станціях триває здешевшання дизельного пального. Після відчутного зниження цін у преміальних більш активно переписувати стелі стали й мережі середнього і нижнього цінового діапазонів. 22 квітня середня гуртова ціна зменшилася на 34 коп./л, до 88,38 грн/л. А з початку тижня стели недорахували 1,54 грн/л, пише enkorr.

Як змінилися ціни

Бензин марки А-95 і скраплений газ за день здешевшали на 8 коп./л і 2 коп./л відповідно (72,49 грн/л і 48,92 грн/л).

Черговий крок в 1 грн/л на дизелі зробила UKRNAFTA (86,90 грн/л), що дало їй змогу повернутися у трійку мереж з найнижчими цінами. Загалом з початку тижня дизель на АЗК мережі здешевшав на 2,60 грн/л.

На рівні державного оператора торгує і UPG, ціни на стелах якої додатково опустилися на 10 коп./л. Такий же рівень і в Green Wave, в якій дизель за день просів на 3,10 грн/л. Не залишив без уваги оператор і бензин з газом: -4,10 грн/л і 1 грн/л відповідно.

Нижче за UKRNAFTA торгують Brent Oil (86,85 грн/л, -1 грн/л) і «Фактор» (86 грн/л, -1 грн/л).

На 1 грн/л опустив ціну і «Авантаж 7»: -1 грн/л, 87,95 грн/л. Тим самим оператор поступово повертається до свого звичного позиціювання — нижче від середнього.

SOCAR, наздоганяючи ОККО, опустив цінник на 2 грн/л, до середніх 88,76 грн/л. Також на 2 грн/л і трохи більше здешевшало пальне на станціях «Маркет» і Mango (88,90 грн/л і 86,99 грн/л). У решти вартість просіла на 1 грн/л і нижче (див. табл.).

Лише трійка мереж — Grand Petrol, BVS і SUNOIL — продовжують тримати цінник на рівні вище від 90 грн/л. Якщо перша на початку тижня переписувала стелу, опустивши її на 1 грн/л, то останні дві — тримають нейтралітет.

Через більш стрімке здешевшання дизелю в роздробі порівняно з гуртом спред між цими сегментами, станом на 21 квітня, відносно кінця минулого тижня в середньому звузився на 1,05 грн/л, до 5,82 грн/л. Бензин і скраплений газ просіли на 19 коп./л і 26 коп./л відповідно (6,60 грн/л і 7,14 грн/л).