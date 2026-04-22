Золото в обмін на зброю: Польща розглядає можливість продажу золота для фінансування армії

У Польщі вже кілька місяців точаться суперечки щодо способів фінансування військових потреб країни. Прем'єр-міністр-єврооптиміст Дональд Туск і міністр фінансів Анджей Доманьський виступають за використання дешевих європейських кредитів для забезпечення потреб армії. По інший бік барикад — президент-євроскептик Кароль Навроцький і голова центробанку Адам Глапінський, які виступають за продаж частини золотих резервів країни. Про це пише Financial Times.

На початку 2026 року в політичних колах Польщі розгорілася суперечка щодо ініціативи SAFE (Security Action for Europe). SAFE — загальноєвропейський фонд обсягом 150 млрд євро, створений для сприяння проектам країн — членів ЄС у сфері оборони. Уряд Туска вважає за необхідне приєднатися до ініціативи — він виніс на розгляд відповідний законопроект, однак Навроцький наклав на нього вето.

Золото в обмін на зброю

У 2025 році Польща була одним із найбільших покупців золота серед світових центробанків. Країна завершила минулий рік із запасами близько 550 тонн. Згідно з останнім звітом Всесвітньої ради з золота (World Gold Council), у лютому 2026 року Польща з великим відривом стала лідером із закупівель дорогоцінного металу, придбавши 20 тонн золота; на другому місці розташувався Узбекистан, який закупив 8 тонн. У січні Глапінський поставив за мету збільшити резерви країни до 700 тонн.

Зброя в кредит

Міністр фінансів Польщі Анджей Доманьський, підтримуючи позицію свого безпосереднього начальника, Туска, відкинув план Навроцького щодо фінансування військових потреб країни. «Я відмовляюся приймати ідею модернізації польської армії на основі міражу майбутнього прибутку центрального банку — я відмовляюся», — сказав він в інтерв'ю FT.

Глава Мінфіну зазначив, що, хоча рішення про використання резервів приймає центробанк, остаточна картина його річного прибутку стане зрозумілою лише навесні 2027 року. Доманьський також підкреслив, що потенційний прибуток від продажу резервів може бути нівельований коливаннями валютних курсів.

«Нам потрібні ресурси для модернізації польської армії прямо зараз. Я не бачу сенсу чекати, і тому ми будемо використовувати SAFE якомога швидше», — заявив Доманьський, додавши, що уряд домагатиметься доступу до SAFE, незважаючи на президентське вето, навіть якщо це знизить «гнучкість» використання коштів.

Як повідомляє FT, уряд Туска веде переговори з Єврокомісією про спрямування коштів SAFE до існуючого фонду армії. Фонд має обмеження щодо витрат, однак спрямування до нього коштів SAFE не вимагає дозволу президента.

Водночас команда Доманьського обговорює ще одну ініціативу — Багатосторонній механізм оборони (MDM), який підтримують, зокрема, Велика Британія, Нідерланди та Фінляндія. Він передбачає випуск боргових зобов'язань під гарантії країн — учасниць ЄС для фінансування оборонних закупівель та зниження їх вартості. За словами міністра фінансів, це «цікавий варіант», хоча пріоритетом залишається SAFE.