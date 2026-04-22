Золото в обмін на зброю: Польща розглядає можливість продажу золота для фінансування армії

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
22 квітня 2026, 16:20

Золото в обмін на зброю: Польща розглядає можливість продажу золота для фінансування армії

У Польщі вже кілька місяців точаться суперечки щодо способів фінансування військових потреб країни. Прем'єр-міністр-єврооптиміст Дональд Туск і міністр фінансів Анджей Доманьський виступають за використання дешевих європейських кредитів для забезпечення потреб армії. По інший бік барикад — президент-євроскептик Кароль Навроцький і голова центробанку Адам Глапінський, які виступають за продаж частини золотих резервів країни. Про це пише Financial Times.

На початку 2026 року в політичних колах Польщі розгорілася суперечка щодо ініціативи SAFE (Security Action for Europe). SAFE — загальноєвропейський фонд обсягом 150 млрд євро, створений для сприяння проектам країн — членів ЄС у сфері оборони. Уряд Туска вважає за необхідне приєднатися до ініціативи — він виніс на розгляд відповідний законопроект, однак Навроцький наклав на нього вето.

Золото в обмін на зброю

У 2025 році Польща була одним із найбільших покупців золота серед світових центробанків. Країна завершила минулий рік із запасами близько 550 тонн. Згідно з останнім звітом Всесвітньої ради з золота (World Gold Council), у лютому 2026 року Польща з великим відривом стала лідером із закупівель дорогоцінного металу, придбавши 20 тонн золота; на другому місці розташувався Узбекистан, який закупив 8 тонн. У січні Глапінський поставив за мету збільшити резерви країни до 700 тонн.

Зброя в кредит

Міністр фінансів Польщі Анджей Доманьський, підтримуючи позицію свого безпосереднього начальника, Туска, відкинув план Навроцького щодо фінансування військових потреб країни. «Я відмовляюся приймати ідею модернізації польської армії на основі міражу майбутнього прибутку центрального банку — я відмовляюся», — сказав він в інтерв'ю FT.

Глава Мінфіну зазначив, що, хоча рішення про використання резервів приймає центробанк, остаточна картина його річного прибутку стане зрозумілою лише навесні 2027 року. Доманьський також підкреслив, що потенційний прибуток від продажу резервів може бути нівельований коливаннями валютних курсів.

«Нам потрібні ресурси для модернізації польської армії прямо зараз. Я не бачу сенсу чекати, і тому ми будемо використовувати SAFE якомога швидше», — заявив Доманьський, додавши, що уряд домагатиметься доступу до SAFE, незважаючи на президентське вето, навіть якщо це знизить «гнучкість» використання коштів.

Як повідомляє FT, уряд Туска веде переговори з Єврокомісією про спрямування коштів SAFE до існуючого фонду армії. Фонд має обмеження щодо витрат, однак спрямування до нього коштів SAFE не вимагає дозволу президента.

Водночас команда Доманьського обговорює ще одну ініціативу — Багатосторонній механізм оборони (MDM), який підтримують, зокрема, Велика Британія, Нідерланди та Фінляндія. Він передбачає випуск боргових зобов'язань під гарантії країн — учасниць ЄС для фінансування оборонних закупівель та зниження їх вартості. За словами міністра фінансів, це «цікавий варіант», хоча пріоритетом залишається SAFE.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами