Adobe виділить $25 млрд на викуп акцій на тлі загострення конкуренції у сфері ШІ

ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
22 квітня 2026, 14:55

Adobe виділить $25 млрд на викуп акцій на тлі загострення конкуренції у сфері ШІ

Компанія Adobe, розробник популярного графічного редактора Photoshop, оголосила про масштабну програму викупу власних акцій (байбеку) на суму до 25 мільярдів доларів, що діятиме до 30 квітня 2030 року. Компанія прагне заспокоїти інвесторів щодо своєї стратегії зростання в умовах стрімкого розвитку автономних інструментів для творчості. Про це повідомляє Reuters.

Компанія Adobe, розробник популярного графічного редактора Photoshop, оголосила про масштабну програму викупу власних акцій (байбеку) на суму до 25 мільярдів доларів, що діятиме до 30 квітня 2030 року.

Реакція ринку та причини рішення

Після оголошення про фінансову операцію акції технологічного гіганта зросли приблизно на 2% під час позабіржових торгів. Проте загалом від початку поточного року цінні папери Adobe втратили близько 30% своєї вартості. Головною причиною падіння стало занепокоєння інвесторів впливом нових агентних моделей — автономних ШІ-алгоритмів, здатних самостійно виконувати комплексні завдання. Ринок побоюється, що такі технології можуть суттєво знизити попит на традиційне програмне забезпечення для дизайну.

Фінансовий директор компанії Ден Дурн зазначив, що нова програма викупу акцій на 25 мільярдів доларів є «прямим виявом впевненості у потужних грошових потоках та довгостроковій цінності», яку Adobe створює для своїх інвесторів.

Тиск з боку конкурентів

Занепокоєння на ринку суттєво посилилися минулого тижня, коли один із лідерів у сфері генеративного штучного інтелекту, компанія Anthropic, презентувала свій новий продукт — Claude Design. Цей інструмент дозволяє користувачам створювати готові дизайни, прототипи та презентації виключно за допомогою текстових запитів у чат-боті.

Крім того, протягом останніх років інвестори постійно вимагали від Adobe продемонструвати реальну фінансову віддачу від розробки власних ШІ-продуктів. Ситуація ускладнюється тим, що нові технології дозволили значно меншим гравцям, зокрема платформі Figma, кинути серйозний виклик домінуванню Adobe в індустрії візуального контенту.

Зміна керівництва та власні розробки

Поява потужних автономних моделей припала на період серйозної корпоративної невизначеності для Adobe. У березні багаторічний генеральний директор компанії Шантану Нараєн залишив свою посаду, що спровокувало додаткові сумніви щодо подальшої траєкторії розвитку ШІ-стратегії розробника.

Намагаючись протистояти конкуренції з боку виробників автономних інструментів, у понеділок Adobe випустила власний набір продуктів на базі штучного інтелекту. Нове програмне забезпечення призначене для допомоги клієнтам в автоматизації та персоналізації функцій цифрового маркетингу.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
