Adobe виділить $25 млрд на викуп акцій на тлі загострення конкуренції у сфері ШІ

Компанія Adobe, розробник популярного графічного редактора Photoshop, оголосила про масштабну програму викупу власних акцій (байбеку) на суму до 25 мільярдів доларів , що діятиме до 30 квітня 2030 року. Компанія прагне заспокоїти інвесторів щодо своєї стратегії зростання в умовах стрімкого розвитку автономних інструментів для творчості. Про це повідомляє Reuters.

Реакція ринку та причини рішення

Після оголошення про фінансову операцію акції технологічного гіганта зросли приблизно на 2% під час позабіржових торгів. Проте загалом від початку поточного року цінні папери Adobe втратили близько 30% своєї вартості. Головною причиною падіння стало занепокоєння інвесторів впливом нових агентних моделей — автономних ШІ-алгоритмів, здатних самостійно виконувати комплексні завдання. Ринок побоюється, що такі технології можуть суттєво знизити попит на традиційне програмне забезпечення для дизайну.

Фінансовий директор компанії Ден Дурн зазначив, що нова програма викупу акцій на 25 мільярдів доларів є «прямим виявом впевненості у потужних грошових потоках та довгостроковій цінності», яку Adobe створює для своїх інвесторів.

Тиск з боку конкурентів

Занепокоєння на ринку суттєво посилилися минулого тижня, коли один із лідерів у сфері генеративного штучного інтелекту, компанія Anthropic, презентувала свій новий продукт — Claude Design. Цей інструмент дозволяє користувачам створювати готові дизайни, прототипи та презентації виключно за допомогою текстових запитів у чат-боті.

Крім того, протягом останніх років інвестори постійно вимагали від Adobe продемонструвати реальну фінансову віддачу від розробки власних ШІ-продуктів. Ситуація ускладнюється тим, що нові технології дозволили значно меншим гравцям, зокрема платформі Figma, кинути серйозний виклик домінуванню Adobe в індустрії візуального контенту.

Зміна керівництва та власні розробки

Поява потужних автономних моделей припала на період серйозної корпоративної невизначеності для Adobe. У березні багаторічний генеральний директор компанії Шантану Нараєн залишив свою посаду, що спровокувало додаткові сумніви щодо подальшої траєкторії розвитку ШІ-стратегії розробника.

Намагаючись протистояти конкуренції з боку виробників автономних інструментів, у понеділок Adobe випустила власний набір продуктів на базі штучного інтелекту. Нове програмне забезпечення призначене для допомоги клієнтам в автоматизації та персоналізації функцій цифрового маркетингу.