росія відновлює морський експорт нафти

російська федерація відновила відвантаження нафти марки Urals зі своїх ключових західних портів, подолавши логістичні перебої після нещодавніх ударів українських безпілотників. Про це повідомляє Bloomberg.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Динаміка експорту та відновлення портів

Після кількох тижнів обмеженої активності рф відновила роботу в портах Приморська, Усть-Луги (Балтійське море) та Новоросійська (Чорне море). Більшість причалів знову функціонують, що дозволило наростити середньодобові відвантаження до 3,53 млн барелів за тиждень до 19 квітня — це найвищий показник із 22 березня. Для порівняння, попереднього тижня експорт становив 3,3 млн барелів на добу.

Загалом за звітний тиждень 33 танкери завантажили 24,74 млн барелів нафти (попереднього тижня 30 суден перевезли 23,08 млн барелів). Зниження активності в балтійських портах було компенсовано відновленням роботи в Новоросійську, який не працював більшу частину попереднього тижня. Також з Усть-Луги було відправлено дві партії нафти марки KEBCO — це сировина з Казахстану, яка транспортується територією рф транзитом і не підпадає під санкції ЄС. На загальну волатильність обсягів також традиційно впливають погодні умови, ремонтні роботи, санкційні обмеження та розклад рейсів.

Попри тижневий сплеск, наслідки українських атак усе ще відображаються на довгостроковій статистиці. Середній обсяг поставок за чотири тижні (до 19 квітня) знизився на 500 тисяч барелів — до 3,11 млн барелів на добу. Це найнижчий рівень із серпня минулого року.

Крім того, очікується тестування нафтопроводу через Україну до Угорщини (пошкодженого внаслідок дій рф у січні). Його повноцінний запуск забере з ринку морського експорту ще 150−200 тисяч барелів на добу.

Ціноутворення та фінансові показники

Зростання російських поставок збігається з гострим дефіцитом на світовому ринку. Ормузька протока закрита для судноплавства вже понад місяць, що заблокувало близько 15 млн барелів на добу з Перської затоки (менше третини цього обсягу вдалося перенаправити). Цей фактор, разом із конфліктом на Близькому Сході, спричинив стрибок глобальних цін, що суттєво збільшило доходи москви.

За даними агенції Argus Media, ціни на марку Urals зростали сьомий тиждень поспіль, чому також сприяло зменшення дисконтів для покупців із Китаю.

Urals (Балтика): зростання на $2,70 — до $98,54 за барель.

Urals (Чорне море): ціна досягла $96,86 за барель.

ESPO (Тихий океан): зниження на $1,20 — до $92,85 за барель.

Вартість із доставкою в Індію: зростання на $3,70 — до $130,01 за барель.

Попри високі котирування, за чотиритижневий період (до 19 квітня) середня вартість російського експорту знизилася до 2,1 млрд доларів на тиждень (порівняно з 2,14 млрд доларів станом на 12 квітня).

Безпосередня тижнева вартість експорту (за 7 днів до 19 квітня) впала на 90 млн доларів і склала 2,28 млрд доларів. Причиною стало локальне зниження ціни на частину партій Urals на 15 доларів.

Санкційні послаблення від США

Додатковим стимулом для російського експорту стало рішення адміністрації президента США Дональда Трампа, яка наприкінці тижня подовжила дію санкційного винятку. Цей дозвіл дозволяє проведення розрахунків за російську нафту, завантажену до 17 квітня. Рішення було ухвалено всупереч заявам міністра фінансів США Скотта Бессента, який за кілька днів до цього запевняв, що ліцензію не буде поновлено. Індійські нафтопереробні підприємства оперативно викупили доступні залишки сировини, скоротивши обсяг нафти на танкерах, що простоювали, на 40 млн барелів (із пікового показника у 140 млн барелів у середині січня).

Географія поставок

За чотири тижні експорт до азійських клієнтів (включно із суднами без чіткого пункту призначення) скоротився до 2,93 млн барелів на добу (порівняно з 3,01 млн барелів до 12 квітня).

Китай: 820 тисяч барелів на добу (зниження з 880 тисяч).

Індія: 490 тисяч барелів на добу (падіння з 890 тисяч).

Туреччина: 160 тисяч барелів на добу (зниження зі 180 тисяч).

Сирія: 0 барелів п'ятий тиждень поспіль (після пікових 130 тисяч барелів у середині січня). Судна в цьому напрямку часто зникають з радарів південніше острова Крит, проте фіксуються супутниками біля порту Баніяс.

Водночас різко зросла кількість нафти на суднах без кінцевого маршруту — 1,55 млн барелів на добу. З них 1,39 млн прямують до Порт-Саїда, Суецького каналу або в бік Тихого океану без визначеного порту, а ще 160 тисяч барелів не подають жодних сигналів про пункт призначення.