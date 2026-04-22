22 квітня 2026, 12:15

Більшість українських підприємств відновили інвестиції у 2025 році: дослідження ІЕД

Український промисловий бізнес демонструє найвищий рівень інвестиційної активності з початку повномасштабного вторгнення, перевершуючи навіть показники до пандемії коронавірусу. Більш ніж половина компаній вкладали кошти у розвиток минулого року, а також планують фінансування на поточний. Про це повідомляє Інститут економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД).

Оцінка ринку та провідні сектори

Майже 59% опитаних промисловців здійснювали капіталовкладення за підсумками 2025 року. Цей показник суттєво перевищує результати 2024 року, коли про інвестиції повідомляли 45% підприємств. За словами виконавчої директорки ІЕД Оксани Кузяків, нинішній рівень активності є рекордним за період великої війни та дещо перевищує доковідні обсяги.

Схильність до фінансування розвитку прямо пропорційна розміру бізнесу: якщо серед мікропідприємств кошти вкладали лише 26%, а серед малих — 55%, то у сегменті середніх та великих компаній цей показник сягає 61% та 82% відповідно. Галузевими лідерами стали виробники металу та компанії з металообробки (71%), а також представники харчової (69%) та хімічної (68%) промисловості.

Напрямки фінансування: від ремонту до маркетингу

Переважна більшість підприємств (71%) спрямувала капітал на ремонт або повну заміну зношеного й морально застарілого обладнання. Водночас 30% компаній інвестували у збільшення обсягів випуску наявної продукції, що значно вище за показник дворічної давнини, який становив лише 18%.

До п'ятірки найпопулярніших напрямків також увійшли: покращення дизайну, брендування та маркетингу (29%), навчання і підвищення кваліфікації персоналу (28%) та розширення асортименту (26%).

Окрім розвитку, бізнес продовжує долати наслідки бойових дій: 10% опитаних відновлювали пошкоджене обладнання, а 4% — ремонтували зруйновані приміщення. При цьому загальна частка планових ремонтів будівель знизилася до 21% порівняно з 28−32% у попередні два роки.

Очікування на 2026 рік та головні перешкоди

На старті поточного року оптимізм бізнесу помітно зріс: 51% компаній планують інвестиції, тоді як на початку минулого року таких було лише 35%. Серед них більшість (73%) збережуть фінансування на торішньому рівні, 10% планують збільшення обсягів, а 17% — скорочення. Загалом 43% респондентів оцінюють поточний момент як «більш-менш сприятливий» для купівлі нового обладнання, 55% вважають його невдалим, а 2% — «дуже сприятливим» (раніше цей показник ніколи не виходив за межі статистичної похибки).

Основними бар'єрами для капіталовкладень бізнес вважає економічну невизначеність (46%), безпекові ризики для персоналу або майна (39%), дорогий позиковий капітал (30%), нестачу прибутків (28%) та ризик зростання заборгованості (17%). Окремо 16% підприємців скаржаться на відсутність страхування воєнних ризиків та слабкий попит.

Водночас фактор «нестабільної політичної ситуації» втратив свою гостроту, знизившись за рік на 10 відсоткових пунктів — до 17% (два роки тому про це заявляли 45% опитаних). Лише 9% підприємств взагалі не бачать жодних перешкод для інвестицій у 2026 році.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Коментарі - 1

morro1980
22 квітня 2026, 12:57
Так, я щось не поняв — переможна новина вже майже 45 хвилин тут вісить, а зради в коментарях досі немає?!
Недопрацьовуємо, шановні!
