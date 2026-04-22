У І кв. 2026р. в Україні було реалізовано 9467 вживаних легковиків, ввезених із США. Це на 1,5% менше, ніж торік, повідомляє Укравтопром.
22 квітня 2026, 11:23
Українці масово купують «американців» з пробігом: з початку року — вже 9,5 тисяч
Найбільша частка з цієї кількості (59%) — бензинові авто. Електромобілі охопили 19%. Гібридним авто належить 12%. Дизельним — 6%. Авто з ГБО — 4%.
Який вік американців
Середній вік «американців» з пробігом, що поповнили український автопарк з січня по березень — 7 років.
Топ-10 вживаних авто, виготовлених в США
- FORD Escape — 1090 од.;
- BMW X3 — 756 од.;
- NISSAN Rogue — 690 од.;
- BMW X5 — 635 од.;
- TESLA Model 3 — 540 од.;
- JEEP Cherokee — 521 од.;
- VOLKSWAGEN Passat — 502 од.;
- TESLA Model Y — 497 од.;
- JEEP Grand Cherokee — 244 од.;
- CHEVROLET Bolt — 208 од.
Джерело: Мінфін
