22 квітня 2026, 9:43

Трамп заявив про продовження режиму припинення вогню з Іраном

Президент США Дональд Трамп заявив, що продовжує термін режиму припинення вогню з Іраном, який мав спливти 22 квітня. Він триватиме, допоки Тегеран не подасть свої пропозиції щодо завершення війни. Про це він написав у соцмережі Truth Social.

Президент США Дональд Трамп заявив, що продовжує термін режиму припинення вогню з Іраном, який мав спливти 22 квітня.

За словами Трампа, таке рішення він ухвалив за зверненням пакистанської сторони — фельдмаршала Асіма Муніра та прем'єр-міністра Пакистану Шехбаза Шаріфа. Ті, мовляв, попросили США «відкласти наш удар по Ірану», доки Тегеран не подасть свої пропозиції для завершення війни.

При цьому американський президент каже, що наказав продовжувати блокаду Ірану «та в усіх інших аспектах залишатися готовими й боєздатними».

Режиму припинення вогню

8 квітня представники США й Ірану домовилися встановити режим припинення вогню на два тижні.

Тоді Трамп оголосив, що погодився припинити атаки на Іран, оскільки той дав згоду на «повне, негайне й безпечне відкриття Ормузької протоки». Але глава МЗС Ірану Аббас Арагчі оголосив, що прохід через Ормузьку протоку буде можливий лише шляхом координації зі Збройними силами Ірану та з «належним урахуванням технічних обмежень».

Після наступних невдалих перемовин у Пакистані президент США оголосив про блокаду суден, що входять до іранських портів і виходять з них.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Коментарі - 1

Три літри
22 квітня 2026, 9:56
Пхах, ТАСО
Новини по темі
Всі новини
