Мінфін залучив понад 5,5 млрд грн на аукціоні ОВДП

Міністерство фінансів 21 квітня 2026 року провело черговий аукціон із розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). За результатами торгів до державного бюджету надійшло понад 5,5 млрд гривень в еквіваленті. Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Що пропонували інвестору

На аукціоні було запропоновано інструменти як у національній валюті, так і в євро:

Гривневі ОВДП (1,3 року): ставка склала 15,15% річних, що дозволило залучити 228 млн гривень.

Гривневі ОВДП (2 роки): при ставці 15,87% річних залучено 23 млн гривень.

ОВДП у євро (1,2 року): облігації з дохідністю 3,25% річних забезпечили основний обсяг надходжень у розмірі 102 млн євро.

Скільки залучено з початку року

З початку 2026 року держава вже залучила понад 135 млрд грн, а з початку повномасштабної війни — понад 2,2 трлн гривень. Усі кошти від розміщення воєнних облігацій спрямовуються на підтримку Збройних Сил України та посилення фінансової стійкості держави.

Аукціони з розміщення ОВДП відбуваються щовівторка. Номінал однієї облігації становить 1 000 грн, 1 000 доларів США або 1 000 євро.