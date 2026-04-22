22 квітня 2026, 8:26

Попит на квартири з ремонтом «під ключ» сягнув 50%: де їх купують найчастіше

Формат квартир із готовим ремонтом на первинному ринку України з нішевого продукту поступово перетворюється на один із найпомітніших ринкових трендів. У 2025−2026 роках попит на нього вже формує окремий сегмент ринку. Про це розповіла Маріанна Бігунець, комерційна директорка будівельної компанії GAZDA.

Формат квартир із готовим ремонтом на первинному ринку України з нішевого продукту поступово перетворюється на один із найпомітніших ринкових трендів.

В чому популярність?

За її твердженням, відчутні зміни почалися у 2022 році, коли через вимушену релокацію громадян у більш безпечні регіони, насамперед до Львівської, Закарпатської та Івано-Франківської областей, інтерес до такого житла помітно зріс. Уже тоді окремі девелопери заявляли, що близько половини квартир у їхніх проєктах купуються з оздобленням і готовністю до швидкого заселення.

За оцінками аналітиків будівельної компанії GAZDA, у 2023 році частка запитів на квартири з ремонтом «під ключ» становила 15−20%, а у 2025 році зросла вже до 40−50%.

У 2026 році ця тенденція зберігається: близько половини всіх запитів стосуватимуться саме квартир із готовим ремонтом.

«Популярність формату „заїжджай і живи“ легко пояснити. Квартира з ремонтом „під ключ“ для покупця — це не лише готовий житловий простір, а й спосіб ще на старті зафіксувати значну частину майбутніх витрат. В умовах, коли дорожчають будівельні матеріали, бракує кваліфікованих майстрів, а кошториси часто зростають уже в процесі робіт, дедалі більше людей воліють уникнути окремого тривалого й витратного ремонту. Фактично йдеться не лише про оздоблення, а про передбачуваність бюджету, контрольованість строків і менший побутовий стрес», — зазначила Маріанна Бігунець.

Аналітики компанії звертають увагу, що пропозиція квартир із ремонтом у новобудовах розподілена нерівномірно. На це впливають рівень попиту, клас і якість проєктів, інфраструктурне наповнення, рекреаційні можливості, ціна та безпекові чинники.

Де найбільше таких квартир

Найбільша частка квартир із готовим ремонтом у проєктах, що зводяться, сьогодні припадає на західні області, передусім Львів і Ужгород, а також на Київ та Одесу.

Зокрема, в західних регіонах пропонується близько 40% від загальної кількості квартир із передбаченим ремонтом «під ключ», у Києві та Київській області — близько 45%, в Одесі — близько 15%.

Попри зростання попиту, як твердить Маріанна Бігунець, квартира з ремонтом у новобудові майже завжди дорожча за аналогічну без оздоблення. У середньому така різниця становить 10−20%, хоча в окремих проєктах може бути й більшою. Водночас ця доплата охоплює не лише вартість матеріалів і робіт, а й готовність житла до заселення, економію часу, зниження організаційного навантаження та відсутність потреби окремо шукати майстрів, закуповувати матеріали й контролювати всі етапи ремонту.

Яка вартість таких квартир

За твердженням аналітиків компанії GAZDA, на початок квітня 2026 року середня ціна квадратного метра в новобудовах становила близько $1420 у Львові, $1310 у Києві, $1180 в Одесі та близько $1150−1160 в Ужгороді.

Відповідно, однакові 10−20% різниці в ціні у Львові чи Києві в грошовому вираженні означають більшу доплату, ніж в Одесі чи Ужгороді.

Водночас економічний аргумент на користь готового ремонту стає дедалі відчутнішим.

За даними GAZDA, у 2026 році професійний ремонт у новобудові стартує приблизно від $250 за м² без матеріалів і від $500 за м² з матеріалами. Якісний ремонт «під ключ» у гривневому еквіваленті часто коштує 12−20 тис. грн за м². Тобто самостійний ремонт зазвичай додає ще 10−25% до вартості квартири, а в окремих випадках — 25−40% і більше, якщо йдеться про кращі матеріали та повне облаштування.

«У підсумку можна сказати так: квартира з ремонтом на первинному ринку в Україні поступово стає одним із найпомітніших ринкових трендів. Готовий ремонт справді економить час і часто гроші, але по-справжньому сильним аргументом він стає лише тоді, коли поєднується з якісним середовищем проживання та безпекою. Сучасний покупець дедалі частіше обирає готовий простір для життя — із безпекою, інфраструктурою, логістикою, місцями для дітей, продуманим двором і відчуттям щоденного комфорту», — резюмувала Маріанна Бігунець.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Новини по темі
Всі новини
