Розкіш на колесах: скільки з початку року сплатили транспортного податку

Протягом січня — березня 2026 року власники елітних автівок уже сплатили до бюджету 82,9 млн грн транспортного податку. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 25,5 % (або +16,8 млн грн). Про це йдеться у повідомленні ДПС.

Хто з регіонів лідирує

Беззаперечний лідер — Київ, який отримав майже третину сплаченого податку — 24,4 млн грн.

Також найбільші суми у бюджетах

Дніпропетровщини — 8,3 млн грн,

Львівщини — 6,6 млн грн,

Київщини — 6,1 млн грн.

Хто має сплачувати податок

Нагадаємо: обов’язок сплати податку виникає за умови, що легковий автомобіль відповідає двом критеріям:

Вік авто: з року випуску минуло не більше 5 років.

Вартість: середньоринкова вартість перевищує встановлений поріг — понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня податкового (звітного) року (у 2026 році — це понад 3,2 млн грн).

Яка ставка

Ставка податку є фіксованою — 25 000 гривень на рік за кожну одиницю транспорту.

За які авто потрібно платити

Цього року до переліку автомобілів, що підлягають транспортному податку, включено 1 259 моделей преміум- та люкс-класу, визначені Міністерством економіки України.

Серед марок, автомобілі яких найчастіше входять до списку, — Mercedes-Benz, BMW, Audi, Lexus, Porsche, Land Rover, Tesla, Jaguar, Maserati, Bentley, Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, McLaren, а також окремі дорогі моделі Toyota та Volvo.