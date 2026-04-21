Асоціація міст вимагає скасувати обов’язковий ПДВ для ФОП

Асоціація міст України (АМУ) офіційно звернулася до Кабінету Міністрів та парламентських фракцій із вимогою виключити з Національної стратегії доходів до 2030 року норму щодо обов'язкової реєстрації платників єдиного податку платниками податку на додану вартість (ПДВ). Водночас урядовці спільно з міжнародними кредиторами вже розпочали консультації щодо пошуку інших шляхів наповнення державної скарбниці. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Загроза для фінансування громад

Представники місцевого самоврядування наполягають на перегляді урядового розпорядження № 1218-р від 27 грудня 2023 року, яким було затверджено поточну стратегію. Головне застереження АМУ полягає в тому, що примусове переведення фізичних осіб-підприємців (ФОП) на сплату ПДВ спровокує масове закриття мікробізнесу або відмову від спрощеної системи оподаткування. Як наслідок, бюджети територіальних громад зіткнуться із суттєвим скороченням податкових надходжень, які забезпечують життєдіяльність на місцях.

Ще у січні 2026 року правління Асоціації направляло аналогічні звернення до Президента України та Верховної Ради, попереджаючи про неприпустимість таких фінансових змін та закликаючи захистити економічну спроможність муніципалітетів.

Блокування ініціатив Міністерства фінансів

Згідно з текстом заяви, Міністерство фінансів України вже двічі виносило на публічне обговорення різні редакції законопроєктів про запровадження обов'язкового ПДВ для підприємців-спрощенців. Проте обидві спроби зустріли жорсткий опір та отримали негативні оцінки з боку народних депутатів, бізнес-спільноти та громадськості.

Крім того, Асоціація міст України офіційно заблокувала ще одну пов'язану ініціативу Мінфіну, надавши негативний висновок на проєкт закону щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією та забезпечення рівності платників у сплаті ПДВ. В АМУ наголошують, що подібні нововведення повністю нівелюють саму суть спрощеної системи та ставлять під загрозу легальну діяльність підприємців у регіонах.

Пошук компромісу з кредиторами

Позиція місцевої влади знаходить відображення на рівні поточних макроекономічних переговорів. Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко 19 квітня повідомила, що уряд та Міжнародний валютний фонд (МВФ) вже почали обговорювати альтернативні механізми наповнення державного бюджету на 2027 рік без застосування ПДВ для ФОПів.